"Belgisch cannabisbeleid faalt" IB

22 maart 2018

05u26

Bron: Belga 2 Meer geweld, meer gezondheidsproblemen: volgens vijftien wetenschappers heeft het drugsbeleid almaar meer kwalijke gevolgen voor de samenleving. Dat meldt De Standaard vandaag.

De voorbije maanden hebben vijftien onderzoekers van de KU Leuven en UGent het Belgische cannabisbeleidonder de loep genomen. In hun rapport concluderen ze dat het drugsbeleid weliswaar op eerbare motieven is gestoeld, maar dat het er niet in is geslaagd zijn belangrijkste doelen te verwezenlijken. "Het aantal afhankelijke gebruikers neemt toe, net als de negatieve gevolgen voor de samenleving", zegt Letizia Paoli, professor criminologie en coördinator van de werkgroep Cannabisbeleid (onderdeel van de KU Leuven-denktank Metaforum).

Falend beleid

De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat het Belgische cannabisbeleid heeft gefaald. "De repressieve aanpak heeft alleen geleid tot geografische verschuivingen en de opkomst van criminele ondernemers die op bijna professionele wijze cannabis aanbieden", zegt professor Paoli. "Bovendien is er geen controle mogelijk op de kwaliteit en de sterkte, met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid."