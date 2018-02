"Belgisch brein achter aanslagen Brussel en Parijs gesneuveld in oorlogsgebied" GVV

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Franse media melden dat de Belgische IS-terrorist Oussama Atar (33) is gesneuveld in het Syrisch-Iraakse oorlogsgebied. Dat zou enkele weken geleden gebeurd zijn, maar details ontbreken nog. Atar wordt ervan verdacht de mysterieuze ‘Abu Ahmad’ te zijn die de terroristische aanslagen in Brussel en Parijs heeft beraamd.

Franse en andere buitenlandse veiligheidsdiensten hebben redenen om aan te nemen dat Oussama Atar in de voorbije weken omgekomen is. Volgens de Franse zender BFMTV werd het lichaam van Atar vooralsnog niet aangetroffen maar hebben de veiligheidsdiensten overeenstemmende informatie verzameld die erop wijst dat de man gedood werd. Hoe of waar dat zou gebeurd zijn, is niet duidelijk. Volgens onze bronnen gaat het doodsbericht alleen maar over die ‘Abu Ahmad’, waardoor ook Atars familie nog in het ongewisse verkeert over diens lot. Het Belgisch federaal parket kon vanavond geen commentaar kwijt.

Atar deed heel wat stof opwaaien nadat hij in 2005 in Irak was opgepakt — waar hij bekende dat hij wilde vechten tegen de Amerikanen — en Belgische politici en mensenrechtenorganisaties voor zijn terugkeer naar België ijverden. Dat lukte in 2012, waarna Atar tegen de afspraken met Irak in werd vrijgelaten. Hij trok daarna veelvuldig op gevangenisbezoek bij zijn neven Ibrahim en Khalid El Bakraoui en zou degene zijn die de twee zelfmoordterroristen heeft geradicaliseerd. De eerste link tussen de aanslagen van Brussel en Oussama Atar zijn dus de broers Ibrahim en Khalid El Bakraoui, die zich opbliezen in de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek.

Broer

Daarnaast is er zijn broer Yassine Atar, die ervan verdacht wordt dat hij een cruciale rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Zo duikt zijn naam op in het testament van Ibrahim El Bakraoui op de laptop die de terroristen in een vuilnisbak gooiden vlak voor ze op 22 maart 2016 vanuit hun safehouse in Schaarbeek naar Brussels Airport vertrokken.

Yassine Atar zou bij zijn arrestatie in maart 2016 ook in het bezit geweest zijn van een sleutel van het appartement in Schaarbeek waar de bomgordels die gebruikt werden voor de aanslagen in Parijs werden gemaakt en waar Salah Abdeslam zich enkele weken verstopte.

Ook zou Yassine Atar in nauw contact gestaan hebben met Khalid El Bakraoui en met Mohammed Bakkali, eveneens een spilfiguur in de voorbereidingen van de aanslagen in Parijs. Atar wordt bovendien in verband gebracht met verschillende gsm-toestellen en simkaarten die gebruikt werden bij de aanslagen in Parijs.

Verklaring

De belangrijkste aanwijzing tegen Oussama Atar is de verklaring van een terreurverdachte die in december 2015 werd opgepakt in Oostenrijk, de Algerijn Adel Haddadi. Die werd samen met de Pakistaan Mohamad Usman gearresteerd in een opvangcentrum voor vluchtelingen in Salzburg. De twee waren samen met de twee Iraki's die zichzelf opbliezen aan het Stade de France op 3 oktober, aan wal gegaan op het Griekse eiland Leros, tussen de vluchtelingen.

In tegenstelling tot de twee Iraki's werden de Algerijn en de Pakistaan tegengehouden omdat ze valse papieren hadden. Ze werden op 28 oktober 2015 vrijgelaten en reisden door naar Oostenrijk, waar ze opgepakt werden. Haddadi, die in februari 2015 bekende dat ze aanslagen moesten plegen in Parijs, verklaarde dat hun reis vanuit Syrië georganiseerd werd door "Abu Ahmad". Toen de politie hem een stapel foto's voorlegde van jihadi's wees hij Oussama Atar aan als degene die wellicht achter de naam schuilgaat.

Nauw contact

Uit analyse van de laptop die in de buurt van het safehouse in de Max Roosstraat in Schaarbeek werd aangetroffen, is ook gebleken dat de terroristen die de aanslagen van 22 maart pleegden, in nauw contact stonden met "Abu Ahmad".

In een brief die Oussama Atar in november 2016 schreef aan zijn familie in België en waarvan delen in La Dernière Heure verschenen, ontkent de man zelf met klem dat hij ook maar iets te maken heeft met de aanslagen van Parijs of Brussel.