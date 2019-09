“België heeft nooit ingestemd met uitlevering van terroristische strijders van Syrië naar Irak” tvc

25 september 2019

19u33

Bron: Belga 2 Geen enkele Belgische autoriteit is ooit geconsulteerd over de overdracht van terroristische strijders, die in Syrië werden aangehouden, aan de Iraakse autoriteiten en ons land is dus ook nooit akkoord gegaan met deze overdracht. Dat antwoordde minister van Justitie Koen Geens woensdagnamiddag in de Kamercommissie op een vraag van Jessica Soors (Groen).

Twee IS-strijders met Belgische nationaliteit werden in Irak ter dood veroordeeld. Eén van hen, Bilal Al Marchohi, had zich bij de bevrijding van Raqqa overgegeven aan de Amerikaanse troepen. In een interview met de Amerikaanse website Foreign Policy, verklaarde hij agenten van de Belgische inlichtingendienst te hebben ontmoet en geholpen. "Ze zegden mij: we brengen u naar de lokale regering en daar wacht u op de rechter. En misschien kan u dan terugkeren naar België, Misschien ook niet", getuigde hij.

De Belg werd uiteindelijk naar Bagdad overgebracht, via Kobane in het noorden van Syrië en Erbil, de hoofdstad van Iraaks Koerdistan. Hij werd uiteindelijk ter dood veroordeeld, net als een andere Belg, Tarik Jadaoun.

Volgens de website is dergelijke overdracht illegaal. België had moeten geïnformeerd worden, zo wordt voorzien in het kader van de operatie Gallant Phoenix, waarbij het Amerikaanse leger informatie over buitenlandse terroristische strijders verzamelde, en waaraan België volgens sommige media aan heeft deelgenomen. Volgens een geklassifieerd document zijn de Belgische militaire inlichtingendiensten en de veiligheidsdiensten steeds nodig bij de overdracht ven elke informatie in dit document.

Minister Geens kon deze versie van de feiten niet bevestigen. "Ik kan enkel bevestigen dat twee Belgische personen in Irak zijn aangehouden en veroordeeld voor terrorisme. Voor zover ik weet werd geen enkele Belgische autoriteit geconsulteerd over de overdracht aan de Iraakse autoriteiten en kan er dus geen sprake zijn van welk akkoord dan ook inzake deze overdracht. Ons land is niet op de hoogte van de juridische en praktische omstandigheden van de overdracht van deze personen aan de Iraakse autoriteiten en kan zich dus niet uitspreken over het al dan niet wettig karakter daarvan", antwoordde hij aan Jessica Soors.

Volgens Geens bestaat er "vandaag ook geen enkele aanvraag tot uitlevering van Belgen die zich in Syrië of Irak bevinden en die worden vervolgd voor feiten van terrorisme. Uitlevering vanuit Syrië is in elk geval niet mogelijk. Uitlevering vanuit Irak is moeilijk omwille van het gebrek aan een bilateraal verdrag".