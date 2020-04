Exclusief voor abonnees

“België heeft braaf de WHO gevolgd, maar de WHO was fout”: Marc Wathelet, ‘dramaqueen’ volgens De Block

Bruno Struys

10 april 2020

12u16

Bron: De Morgen

0

Marc Wathelet, gespecialiseerd in coronavirussen, schrijft al twee maanden boze brieven naar de regering. Een antwoord krijgt hij niet, tenzij dan de stempel ‘dramaqueen’. “België heeft de Wereldgezondheidsorganisatie gevolgd, maar die was fout; zo simpel is het.”