"België had 4 moorden kunnen voorkomen": Albanië wachtte op vonnis uitgewezen crimineel Nina Dillen

26 september 2018

06u48 32 Volgens de Albanese regering heeft België er vijf maanden over gedaan om een vonnis te leveren dat nodig was om de uitgewezen crimineel Safet Rustemi op te pakken. Intussen kon zijn clan nog "ernstige misdrijven" plegen, ook moorden.

Rustemi - die in Albanië als Safet Bajri opereert - wordt gezien als één van de gevaarlijkste criminelen van Europa. In juli ontstond er nog opschudding omdat de federale politie in ons land Rustemi op haar Most Wanted-lijst had geplaatst, terwijl de Dienst Vreemdelingenzaken hem een jaar eerder het land had uitgezet.

Afgelopen weekend werd hij opgepakt in de Albanese hoofdstad Tirana, maar dat had volgens de Albanese regering veel eerder kunnen gebeuren, als België sneller had gehandeld. "De Albanese autoriteiten hebben sinds april 2018 meermaals gevraagd naar de beslissing van de rechtbank tegen Safet Bajri", zegt staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken Besfort Lamallari.

Een ander Albanees regeringslid heeft het over "obstructie". "Was het bewijs van die straf vier maanden eerder toegekomen, dan waren er vier moorden voorkomen."

Het Albanese ministerie van Binnenlandse Zaken zou de kwestie recent nog aangekaart hebben bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Francken bevestigt, maar verwijst door naar Justitie. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) ontkent niet dat de documenten vertraging opliepen, maar zegt dat dit slechts "een klein deeltje van de feiten" is.

Wat voorafging

Juni 2017: De Albanees Safet Rustemi moet ter beschikking blijven van het Belgische gerecht maar Dienst Vreemdelingenzaken repatrieert hem naar Albanië

Februari 2017: Rustemi wordt in België bij verstek veroordeeld

Juli 2018: Rustemi komt op de Most Wanted-lijst van federale politie

September 2018: Rustemi opgepakt in Albanië