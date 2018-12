“België gewoon weer zonder regering”: Hoe kijkt het buitenland naar de Belgische politieke chaos? AW

19 december 2018

12u10 8 Nadat N-VA de regering Michel verliet, ontstond een minderheidsregering. Die hield tien dagen stand, maar viel dan toch. Gisterenavond bood premier Charles Michel (MR) zijn ontslag aan bij de koning, die houdt het in beraad. Noem het gerust een politieke soep, dat doen buitenlandse media alvast, de een al explicieter dan de andere.

De Franse krant Le Figaro ziet het niet zo rooskleurig: “Het VN-migratiepact eist één slachtoffer”. De krant valt met voorgaande zin met de deur in huis en schrijft zeer somber over de Belgische politieke situatie waarbij N-VA de grote boosdoener is. “Als België een zoveelste crisis doormaakt, komt het ditmaal door de tegenstellingen rond het VN-migratiepact en de plotse ommezwaai van de Vlaamse nationalisten (N-VA).”





N-VA: de grote boosdoener

Wat verder haalt de politieke journalist van Le Figaro een mogelijke reden voor die ommezwaai aan: “De reden voor deze ‘flip-flop’? Het verlies van stemmen aan het extreemrechtse Vlaams Belang tijdens de regionale verkiezingen. Dat dwong de partij om terug te keren naar haar fundamenten”, een mening die gedeeld wordt door vele Belgische politieke analisten. “Charles Michel gaf niet op. Vandaar het ontslag van vijf ministers van N-VA. Maar zonder de N-VA had Charles Michel geen kans om te overleven."

Misschien moeten ze zich erbij neerleggen dat er op een dag geen toekomst is voor een federale vorm van het koninkrijk. Le Monde

Ook Le Monde wijst N-VA als grote schuldenaar van de Belgische crisis aan: “N-VA was duidelijk van mening dat een campagne gericht op immigratie- en identiteitsvraagstukken, hen ten goede zou komen. Dat moet de groeiende populariteit van het extreemrechtse Vlaams Belang, de rechtstreekse rivalen van N-VA, dwarsbomen.” Het besluit van het artikel sluit aan bij het vermoeden van Vlaamse en Waalse politieke commentatoren: “De zeer uiteenlopende evolutie van Vlaanderen en Wallonië -met een verwachte meerderheid voor N-VA in het noorden en een verschuiving van stemmen naar de linkerzijde (PS) in het zuiden van het land- zal de vorming van een federale meerderheid alleen maar belemmeren.”

Ze maken ook meteen van de gelegenheid gebruik om het woelige verleden van de Belgische politiek op te rakelen: “De geschiedenis van het Belgisch koninkrijk wordt gekenmerkt door dergelijke episodes. De langste crisis duurde 541 dagen.”

Het besluit van het artikel voorspelt alvast geen ‘happy ending’ voor België: “Met twee verschillende democratieën moeten ze zich er misschien bij neerleggen dat er op een dag geen toekomst is voor een federale vorm van het koninkrijk.”

Migratiepact

NOS besluit een artikel over de Belgische stand van zaken met een vraag: “En dat VN-migratiepact waar het allemaal mee begon?”. Het is dezelfde vraag die vele Belgen zich ook stellen. De Nederlanders geven alvast het antwoord: “Dat wordt vandaag in New York bekrachtigd, ook door België”. Opnieuw legt men de nadruk op de zin en onzin van de crisis die de Belgische regering deed vallen.

België is een natie die verdeeld wordt door zowel taal als politiek. The New York Times

Europese crisis?

De Belgische crisis reikt zelfs tot de Verenigde Staten waar men met grote ogen toekijkt. “Rechtse politici riepen de overwinning uit en zeiden dat dit een waarschuwing is die geldt voor heel Europa”, schrijft The New York Times.

De Belgische situatie is volgens het artikel overigens een trendsetter voor heel Europa: “De gevallen centrumregering in het hart van West-Europa is een opvallend slachtoffer van de golf populistische en nationalistische woede die zich over het continent verspreidt.”

Al waarschuwen de politieke analisten van The New York Times wel dat de rest van Europa niet noodzakelijk een voorbeeld neemt aan België (alsof het voor België nog erger gesteld is): “België is een natie die verdeeld wordt door zowel taal als politiek. De heer Michel bouwde een fragiele regeringscoalitie op met de conservatieve en separatistische Vlaamse partij die bekend staat als N-VA.” Het wordt neergeschreven als een scenario gedoemd om te falen. En dat deed het ook.

Ook plaats voor leedvermaak

“Experiment beviel niet: België gewoon weer zonder regering”, kopt het Nederlands satirisch online magazine De Speld. “België zit gewoon weer zonder regering. Het experiment waarbij het land enkele jaren bestuurd werd door een premier en ministers is niet bevallen”, gaan ze verder. Laat dat een duidelijke schets zijn van hoe onze noorderburen –met enig leedvermaak- naar de Belgische politieke situatie kijken.

Experiment beviel niet: België gewoon weer zonder regering - ‘We moeten erkennen dat ons land er niet voor is gemaakt’ https://t.co/dJSeazX3W1 pic.twitter.com/eGCJkin6Hn De Speld(@ DeSpeld) link