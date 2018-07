"Beleid van Schauvliege faalt en we zijn duidelijk niet klaar om toenemende droogteperiodes op te vangen" Sp.a'er vraagt extra commissie leefmilieu vanwege droogte sam

31 juli 2018

06u53

Bron: belga 2 Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a) vraagt een vervroegde commissie leefmilieu aan in het Vlaams parlement om de aanhoudende droogte te bespreken. "We zijn in Vlaanderen duidelijk niet klaar om de toenemende droogteperiodes als gevolg van de klimaatverandering op te vangen", stelt hij. Beenders vindt dat het beleid van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) faalt.

"Voor sp.a mag Schauvliege gerust eerst op vakantie, maar onmiddellijk erna wil ik graag dat de commissie leefmilieu vervroegd samenkomt", zegt Beenders. Hij kondigt aan binnenkort aan de commissievoorzitter de vraag te zullen stellen om de minister te kunnen ondervragen.



Beenders meent dat Vlaanderen niet klaar is om de toenemende droogteperiodes op te vangen. "Met het beleid dat vandaag gevoerd wordt, gaan we er niet komen en zal er op termijn effectief een tekort aan water zijn. Er wordt te weinig geïnvesteerd in modernisering van waterbuffering bijvoorbeeld. Schauvliege moet verder durven gaan, dat zeg ik niet alleen, dat zeggen ook experten."

Verschillende regels

Beenders wijst op de waterschaarste van vorig voorjaar en zegt dat de situatie dit jaar weer onvoldoende onder controle is, ondanks het actieplan van minister Schauvliege dat in mei werd voorgesteld. Volgens Beenders blijkt onder meer uit de verschillende regels rond waterverbruik die de voorbije weken van kracht waren dat Schauvlieges beleid faalt.

"Mensen begrijpen dat niet en het zorgt niet voor duurzamer waterverbruik. Waarom mag men in Limburg meer water verbruiken dan in West-Vlaanderen? Volgens Schauvliege wordt er tussen de watermaatschappijen beter samengewerkt rond de watervoorraden. Dit blijkt niet in de praktijk want elke provincie heeft andere regels. Dat is absurd voor een kleine regio als Vlaanderen."

Bekijk ook: