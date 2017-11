"Beleid van Muyters inzake discriminatie op de arbeidsmarkt is schuldig verzuim" EB

15u46

Bron: Belga 5 BELGA Groen-parlementslid Imade Annouri. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters pakt de discriminatie op de arbeidsmarkt onvoldoende aan. Zijn beleid op het vlak van discriminatie is te "vrijblijvend" en eigenlijk "schuldig verzuim". Dat schrijft Groen-parlementslid Imade Annouri in een open brief aan minister Muyters.

Uit een nieuwe studie van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat zes op de tien personen met Afrikaanse roots in ons land een diploma hoger onderwijs hebben, maar dat ze wel vier keer meer kans hebben om in de werkloosheid te belanden dan de gemiddelde Belg met een blanke huidskleur.

"Een zoveelste onderzoek dat structurele discriminatie blootlegt", zegt Groen-parlementslid Imade Annouri. Volgens Annouri staan de "barometers betreffende discriminatie al jaren in het rood". Tegelijk blijft het beleid volgens hem "stilstaan". "Enkel in de dienstenchequesector worden er stappen vooruit gezet", klinkt het.

Mystery calls

In zijn open brief dringt Annouri aan op een doortastender beleid. "Geen enkele wet wordt zo vaak ongestraft met de voeten getreden als de discriminatiewetgeving. U (minister Muyters, red.) blijft inzetten op zelfregulering en sensibilisering. Dat is goed, maar dit blijft een maat voor niets zonder praktijktesten, in casu mystery calls, als sluitstuk. Vergelijk het met snelheidscamera's. Je kan autobestuurders zoveel vragen als je wilt om zich aan de snelheidsgrenzen te houden, zonder die camera's en boetes krijg je er geen vat op en zal een groot deel zich nooit aan die snelheid houden."

Volgens Annouri "faalt" het Vlaamse beleid tegen arbeidsdiscriminatie. "Discriminatie is een structureel probleem. Het is mijn overtuiging dat het een kwestie van politieke wil is om discriminatie doelgericht aan te pakken, en om bijkomende instrumenten te creëren. Ik vind het bijzonder jammer hier zeer weinig over terug te vinden in uw beleidsbrief", zo besluit de Groen-politicus zijn open brief.