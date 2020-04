"Belangrijk om kinderopvang geleidelijk op te bouwen” kv

27 april 2020

18u43

Bron: Belga 24 De Federatie Kinderopvang, de sectorfederatie aangesloten bij Unizo, raadt crèches aan om de richtlijnen van Kind en Gezin te blijven volgen, om kinderopvang voor te behouden voor kinderen van wie de ouders werken in essentiële beroepen of kinderen uit kwetsbare gezinnen. Niet alleen omwille van de veiligheid, maar ook vanuit pedagogisch oogpunt.

"Als we nu de deuren volledig open zouden zetten, dan zou dat een ramp betekenen", zegt Hilde Van de Velde, voorzitster van de Federatie Kinderopvang. "Kinderen die wekenlang niet meer naar de opvang zijn geweest, moeten daar weer aan wennen. De medewerkers in de kinderdagverblijven moeten daar genoeg aandacht aan kunnen geven. Het is daarom belangrijk om de kinderopvang geleidelijk weer op te bouwen. Met alle begrip voor de ouders, die het nu niet makkelijk hebben."

Vrees voor onrust

Maandag bleek dat kinderdagverblijven sinds vorige week een stijging van het aantal kinderen merkten. Steeds meer thuiswerkende ouders sturen hun kinderen naar de opvang, klonk het daarover op VRT NWS.



Dat kan ook, want de sluiting van de crèches was geen maatregel in de strijd tegen het coronavirus. Wel was het zo dat in de praktijk bezorgde ouders hun kinderen minder vaak naar de kinderdagverblijven stuurden. Ook vaardigde Kind en Gezin richtlijnen uit, die de Federatie Kinderopvang nu dus blijft aanraden om te volgen. De sectorfederatie is daarbij bezorgd dat de berichten over een stijging van het aantal kinderen in de crèches voor onrust zouden zorgen bij andere ouders en bij de sector.

Draaiboek

Kind en Gezin bereidt op dit moment een draaiboek voor om de opvang gradueel uit te breiden, klinkt het. Daarin zou vastgelegd worden hoe die uitbreiding precies kan gebeuren, bijvoorbeeld met welke veiligheidsmaatregelen. De Federatie Kinderopvang is bij het overleg erover betrokken. "Bedoeling is dat we deze week al meer duidelijkheid kunnen brengen", zegt voorzitster Hilde Van de Velde.

Volgens haar is er in de sector nood aan duidelijke communicatie, zoals de huidige richtlijnen van Kind en Gezin. Maar ze is zich er ook bewust van dat veel ouders op hun tandvlees zitten. "Het is belangrijk om hen enig perspectief te geven. Het kan nu nog niet, maar mogelijk kunnen we snel een datum geven.”

