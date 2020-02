“Begrotingstekort loopt in 2020 op tot 12 miljard euro”

06 februari 2020

Het tekort op de begroting zal tegen eind dit jaar opgelopen zijn tot 2,4 procent van het bbp. In absolute cijfers komt dat neer op een tekort van 12 miljard euro, of 3,3 miljard euro meer dan in 2019. Dat moet blijken uit cijfers waar La Libre Belgique de hand op heeft kunnen leggen.