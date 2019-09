"Begrotingsminister Sophie Wilmès maakt grote kans om Michel op te volgen als premier” TT

06 september 2019

12u58

Bron: VRT, eigen berichtgeving 0 De Waalse liberale Sophie Wilmès wordt genoemd als opvolger van haar partijgenoot premier Charles Michel wanneer die zijn functie als Europees president opneemt. Volgens de VRT maakt Wilmès de meeste kans: ze is lid van de grootste partij uit de ontslagnemende regering en zou de eerste vrouwelijke premier van België kunnen worden.

Officieel neemt Michel zijn Europese functie op 1 december op, maar de kans is groot dat de premier de Belgische fakkel al eerder doorgeeft. Tegelijkertijd wordt de kans dat we op dat moment al een federale regering hebben, niet bijster groot geacht: de informateurs Johan Vande Lanotte (spa.) en Didier Reynders (MR) trekken maandag naar de koning voor mogelijk hun eindverslag, maar de vraag is of ze veel te melden zullen hebben. Er zou nog geen enkele concrete stap richting een mogelijke meerderheid gezet zijn.

Michel zal dus zo goed als zeker een tijdelijke opvolger moeten aanduiden aan het hoofd van de ontslagnemende regering. Daarvoor circuleren verschillende namen, onder andere die van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Maar begrotingsminister Sophie Wilmès (44) zou nu toch de meeste kans maken. Zij is een partijgenoot van Michel en zetelt sinds 2014 in de regering. De MR is in de feiten nog altijd de grootste partij van de huidige coalitie (die wel amper 38 van de 150 zetels in het parlement heeft) en zou de post van premier dus claimen.

Op ten laatste 1 november vertrekt overigens ook minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders (MR) naar Europa, om Europees Commissaris te worden. Wie zijn bevoegdheden overneemt, is nog niet geweten.

“Compleet onaanvaardbaar”

Haalt Wilmès het, dan is de MR wel bijzonder goed bedeeld qua topfuncties: de partij krijgt met Michel en Reynders sowieso twee topfuncties, en dan zou ook nog eens de premier mogen leveren, zij het tijdelijk.

Voor oppositiepartij Vlaams Belang is de figuur van Wilmès alvast onaanvaardbaar. Zij is absoluut geen consensusfiguur voor beide taalgemeenschappen, zegt Kamerfractieleider Barbara Pas. “Wilmès is één van de symbolen van het meest agressieve francofone imperialisme in de Vlaamse Rand rond Brussel. Het mag dan ook duidelijk zijn dat zulk een figuur totaal ongeschikt en onaanvaardbaar is voor de Vlamingen als eerste minister van dit land. Ik roep dan ook CD&V en Open Vld op om uitdrukkelijk en openlijk hun veto te stellen.”