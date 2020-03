"Beeld dat Pano over De Lijn schetst, is achterhaald” Redactie

12 maart 2020

13u04

Bron: Belga 6 Directeur-generaal bij De Lijn Roger Kesteloot betreurt het beeld dat geschetst wordt van de vervoersmaatschappij in de Pano-reportage van woensdag. "Er worden ernstige problemen aangehaald in de reportage, maar sinds het maken van de beelden zijn die zaken wel al aangepast.”

In het VRT-programma Pano werd woensdag het rapport opgemaakt van De Lijn na "het rampjaar 2019". In de reportage komen onder meer anonieme werknemers aan het woord die spreken over hoge werkdruk en defecte bussen die ondanks verschillende opmerkingen toch uitrijden.

"De bewuste beelden dateren van september tot november vorig jaar", reageert Kesteloot. "Ondertussen hebben we niet stilgezeten.”

Kesteloot erkent dat er in die periode sprake was van een chauffeurstekort. "Maar eind 2019 hebben we 640 nieuwe mensen aangeworven om dat op te lossen. Het aantal niet gereden ritten zit nog niet waar het moet zitten, maar we hebben hier wel al stappen ingezet.”

Met betrekking tot de bussen die ondanks defecten toch uitrijden, spreekt Kesteloot over een tekort aan wisselstukken voor de technische diensten vorig jaar. "Dat tekort is ondertussen aangevuld.”