“Bedrijven onderschatten het belang van goede securitytechnologie”

Picanol getroffen door ransomware-aanval

Bieke Cornillie

13 januari 2020

21u10

0

De Ieperse weefmachineproducent Picanol en zijn afdelingen in China en Roemenië liggen grotendeels stil door een cyberaanval. De hackers vragen losgeld om de systemen terug vrij te geven. Wééral. Want Picanol is de recentste in een ondertussen steeds langer wordende lijst van slachtoffers. “Bedrijven onderschatten het belang van goede securitytechnologie”, klinkt het.