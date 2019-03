‘Bart Vader’: De Wever kruipt letterlijk in de huid van Darth Vader mvdb

11 maart 2019

15u43 8 Bart De Wever kreeg de afgelopen maanden naast de gebruikelijke politieke pers nog een cameraploeg van Luk Alloo in zijn kielzog. Na reportages over ploegleider Patrick Lefevere en Niels Destadsbader portretteert de tv-maker vanaf morgen op VTM de Antwerpse burgemeester, die namens N-VA kandidaat is voor de post van Vlaams minister-president.

Alloo schaduwde De Wever bij officiële verplichtingen, maar voert hem ook terug naar plekken die in zijn jeugd belangrijk voor hem waren, zoals zijn middelbare school in Edegem en zijn studentenkot in Leuven.



De Wever zou De Wever niet zijn, mocht hij geen krasse uitspraken doen. Ook dit keer: “Nee, ik ben geen Calimero. Die was klein, en de rest was groot. Ik ben groot, en de rest is klein. Ik ben eerder de Darth Vader van de Belgische politiek. Iemand moet de bad guy zijn. En iemand vanop afstand de keel kunnen dichtknijpen, dat is een droom!”, aldus de N-VA-voorzitter.



Een uitgelezen kans voor Alloo om De Wever (48) bij een volgende ontmoeting te verrassen met een Darth Vaderhelm en een Star Wars-lichtsabel. Alloo heeft duidelijk geen kaas gegeten van Star Wars, want De Wever moet hem uitleggen dat Darth Vader echt wel een misbegrepen figuur is in de filmsaga. “Op het eind komt het allemaal goed met hem!”.

“Vreselijke periode”

De lijstvorming voor de verkiezingen is voor De Wever in zijn rol als partijvoorzitter “een vreselijke periode”: “Ik moet dan echt mensen ontgoochelen als ze een mindere plaats op de lijst krijgen. Daar lig ik ‘s nachts wakker van. Dat soort confrontaties probeer ik uit de weg te gaan.”

'Alloo bij Bart De Wever’, vanaf morgen om 21.40 bij VTM