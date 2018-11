“Bange dagen, vaak op elk moment van de dag”: na 73 jaar ontvangt zoon van Gents echtpaar medaille voor redding van Joodse kinderen tijdens WO II sam

19 november 2018

18u16

Bron: belga 1 Het Gentse echtpaar Marcel en Olga Mertens is door het Yad Vashem-instituut in de ambassade van Israël postuum erkend voor de redding van de Joodse kinderen Esther en Samuel Aron tijdens Wereldoorlog II. Jacques Mertens, de zoon van het koppel, kwam de medaille en het erediploma in ontvangst nemen.

De feiten deden zich voor in volle oorlogstijd toen Herta, de moeder van Esther en Samuel, met haar kinderen naar België trok. Het was de zesjarige dochter Esther die als eerste in het gezin Mertens terechtkwam via het Comité de Défense des Juifs.

Haar vijfjarige broer Samuel werd eerst in een klooster in Charleroi opgevangen, maar vervoegde later ook het gezin Mertens. Twee en een half jaar lang, van oktober 1942 tot mei 1945, vingen Jacques Mertens, toen 14 jaar, en zijn ouders beide kinderen op onder valse schuilnamen en riskeerden ze zo hun leven.

Bange dagen

"Je vergeet nooit dat je twee kinderen hebt gered, die bovendien enorm schattig waren. Zij waren zich wel bewust dat er iets niet klopte, maar wisten er het fijne niet van. Voor ons waren het bange dagen, vaak op elk moment van de dag. Dat zal ik me altijd blijven herinneren", stelt Jacques Mertens, die intussen 92 jaar oud is.

Sinds de oprichting van het Vad Yashem instituut in 1962 werden 27.000 mensen beloond voor het redden van Joden tijdens de oorlog, onder wie ook 1.746 Belgen.