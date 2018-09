'Babbelen' is volgens anderstaligen mooiste Nederlandse woord kv

12 september 2018

19u47

Bron: Belga 1 "Babbelen" is het mooiste Nederlandse woord voor anderstaligen. Het kwam als winnaar uit de bus van een wedstrijd van de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap Integratie en Inburgering en vzw De Rand. Dat meldt de provincie Vlaams-Brabant vandaag.

"Wat is volgens jou het mooiste woord in het Nederlands?" Naar aanleiding van die wedstrijd van de provincie Vlaams-Brabant stuurden bijna 300 anderstaligen hun favoriete woord in. "Babbelen" haalde het van onder meer "borrelhapjes", "vleermuis", "pompoen" en "gelukkig".

"We organiseren deze wedstrijd samen met het Agentschap Integratie en Inburgering en vzw De Rand om op verschillende manieren Nederlandse lessen bij anderstalige inwoners te promoten", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Vlaams karakter.

Het winnende woord komt van Gabriele Karstens, een Duitse diplomate uit Wezembeek-Oppem. "Babbelen" is volgens haar het mooiste woord in het Nederlands omdat het net zo klinkt als zijn betekenis. Het is ook een grappig woord, dat haar doet denken aan kindertaal. Met haar inzending wint Karstens een abonnement op 'Wablieft', een boekenbon en een gratis cursus Nederlands.