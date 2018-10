"Autokaartjes verbieden? Steden en gemeenten kunnen dat zelf" Redactie

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) roept de steden en gemeenten op een verbod in te voeren op het plaatsen van autokaartjes. Zo'n verbod invoeren op Vlaams niveau blijkt moeilijk, maar op lokaal niveau kan het perfect. Dat heeft minister Schauvliege geantwoord op een vraag van sp.a-parlementslid Rob Beenders.

Iedereen kent het fenomeen. Wanneer je de parking van een winkelcentrum of grootwarenhuis wil verlaten, steekt er kaartje van een autoverkoper onder je ruitenwisser of aan het raam van de bestuurder of passagier. Die kaartjes zijn niet alleen vervelend, maar ook vervuilend.

Dat veel mensen die ergernis delen, bleek onlangs nog uit het VTM-programma 'Make Belgium Great Again'. Daar werden mensen opgeroepen een mail te sturen naar minister Schauvliege om zo te protesteren tegen de reclamepraktijken. De minister heeft op die manier liefst 14.000 mails ontvangen.

GAS-boetes

Schauvliege heeft in het verleden al eens aangekondigd dat ze wil optreden tegen de autokaartjes en dat ze de mogelijkheid van een verbod zou onderzoeken. Ook Wallonië wilde zo'n verbod invoeren, maar botste op juridische bezwaren. Volgens de Raad van State gaat het om productnormering en is Wallonië daar niet voor bevoegd.

Omdat Vlaanderen niet op dezelfde juridische bezwaren wil botsen, roept minister Schauvliege de steden en gemeenten op om zelf zo'n verbod in te voeren op hun grondgebied. In veel steden en gemeenten bestaat er trouwens al zo'n verbod.

Schauvliege: "Ik wil een grote, warme oproep doen aan zo veel mogelijk steden en gemeenten om het te verbieden op hun grondgebied. Dat is een heel eenvoudige ingreep in de gemeenteraad. Het kan ook perfect gehandhaafd worden, ook op privaat domein, door de lokale politie en zelfs door verschillende GAS-ambtenaren (gemeentelijke administratieve sanctie) die rondlopen. Dat is de beste weg".

