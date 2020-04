"Audiovisuele sector wordt zwaar getroffen door coronacrisis" ES

17 april 2020

16u02

Bron: Belga 0 De Vlaamse audiovisuele sector wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. De sector vreest dat ook na de crisis de budgetten voor de productie van televisieprogramma's en films in alle facetten ver onder het niveau van de vorige jaren zullen blijven. Dat meldt de beroepsvereniging van de Vlaamse audiovisuele facilitaire bedrijven (VOTF) vrijdag.

De Vlaamse audiovisuele sector draait een jaarlijkse omzet van meer dan 900 miljoen euro en verschaft werk aan 8.555 werknemers en 2.983 zelfstandigen. "Deze coronacrisis treft de audiovisuele sector zwaar", zegt Wim Robberechts, voorzitter van de vereniging. "De opnames van televisieproducties, studioprogramma's, reportages, festivals en sportevenementen, speelfilms, en fictiereeksen liggen volledig stil, of worden voor onbepaalde termijn uitgesteld.”

De sector vreest dat ook na de crisis de budgetten voor de productie van televisieprogramma's en films in alle facetten ver onder het niveau van de vorige jaren zullen blijven. De beroepsvereniging verwijst onder meer naar entertainment, reportage, fictie, docu, animatie en sport. "Dat zal met grote zekerheid een blijvende, nefaste invloed hebben op de tewerkstelling bij de audiovisuele facilitaire bedrijven en de vele zelfstandigen", benadrukt Robberechts.

Daarom zal de beroepsvereniging eerstdaags bij Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) aandringen op concrete en blijvende steunmaatregelen voor de audiovisuele sector. (lees verder onder de foto)

VOTF is de beroepsvereniging van de audiovisuele facilitaire bedrijven en zelfstandigen en telt meer dan 280 leden. De sector is een netwerk van honderden zelfstandigen en tientallen kmo's, die samen instaan voor de creatieve en technische uitvoering van audiovisuele opnames. De klanten zijn televisiezenders, film- en tv-producenten, de overheid en de industrie. Kenmerkend voor de sector is dat facilitaire bedrijven en zelfstandigen permanent investeren in de nieuwste technologieën en daardoor gebukt gaan onder afbetalingen en leasingcontracten.

