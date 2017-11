"Asociaal" dat ACV naar rechter stapt tegen pensioenhervorming jv

14u45

Bron: belga 0 photo_news Dat het ACV plant om naar de rechter te stappen tegen de hervorming van de 'eenheid van loopbaan' die de Kamer gisteren goedkeurde, is voor Open Vld'er Vincent Van Quickenborne "asociaal".

"Dit is een echte pensioenbonus. Wie langer aan de slag blijft, mag daar ook de vruchten van plukken in het pensioen. Het is onbegrijpelijk dat de vakbonden élke hervorming in de pensioenen afwijzen."

De 'eenheid van loopbaan' zal volgens de vakbond ervoor zorgen dat wie jong begint te werken, pensioen zal verliezen indien hij of zij aan het einde van de loopbaan de job verliest of op SWT gaat.

De eenheid van loopbaan houdt net in dat iemand pensioenrechten opbouwt wanneer hij of zij langer dan 45 jaar aan de slag blijft, zegt liberaal pensioenspecialist Van Quickenborne. "De band tussen het pensioen en je actieve loopbaan wordt opnieuw versterkt", aldus Van Quickenborne. Mensen die met brugpensioen zijn, krijgen een stimulans om opnieuw aan de slag te gaan.



Van Quickenborne hekelt ook de procedure bij het Grondwettelijk Hof tegen het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67 jaar en de zaak tegen de flexi-jobs die de bonden verloren. "De vakbonden zijn tegen élke hervorming in de pensioenen of arbeidsmarkt. Zij weigeren in te zien dat deze hervormingen noodzakelijk zijn om jobs bij te creëren, de taart te vergroten, zodat we onze sociale zekerheid en de pensioenen betaalbaar kunnen houden. Als we niet bijsturen, varen we recht op de ijsschots."