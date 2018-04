"Artsen kunnen voortaan zonder zorgen eAttest uitschrijven" kv

24 april 2018

18u32

Bron: Belga 1 Het Riziv, de fiscus en de ziekenfondsen hebben een protocolakkoord gesloten over het eAttest, het digitale systeem dat witte of groene briefjes voor de ziekenfondsen moet vervangen. Dat blijkt vandaag uit een mededeling van het Riziv. Het akkoord moet de bezorgdheid van de artsen over de fiscale gevolgen van het eAttest uit de wereld helpen.

Sinds begin februari kunnen huisartsen de getuigschriften voor verstrekte hulp elektronisch doorsturen naar het ziekenfonds van de patiënt. Het is de bedoeling om op die manier de arts van papierwerk te verlossen en de patiënt ook nog eens sneller terug te betalen.

Maar die nieuwe regeling stuitte al snel op verzet bij de artsen. Zo had onder meer de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) aangeklaagd dat het geen waterdicht systeem is om inkomsten te staven bij de fiscus. De huisartsen werd daarom aangeraden om voorlopig terug te keren naar de papieren boekjes. "De BVAS wil niet dat huisartsen zich problemen met de fiscus op de nek halen", klonk het toen.

In een mededeling die het Riziv vandaag verspreidde, wordt nu beklemtoond dat de fiscale bezorgdheden intussen van de baan moeten zijn. Vorige week woensdag werd namelijk een protocolakkoord over de kwestie afgesloten tussen het Riziv, de FOD Financiën en het NIC, waarin de ziekenfondsen verenigd zijn. "Dat protocol bevat ook de procedure van overdracht van de relevante gegevens aan de fiscale administratie", zo vermeldt de mededeling.

"Met het protocol hebben we nu de link naar financiën gelegd", klinkt het op het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), dat op die manier impliciet lijkt te erkennen dat er inderdaad fiscale onduidelijkheden bestonden. "Alle groeipijnen en kinderziektes zijn nu definitief van de baan", klinkt het nog. Aanvankelijk had het kabinet laten weten dat de ongerustheid van de artsen "niet nodig" was.