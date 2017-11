"Arrestaties prioriteit nummer één" na rellen in Brussel TT

19u04

Brussels burgemeester Philippe Close heeft deze namiddag samengezeten met Michel Goovaerts, korpschef van de politie Brussel Hoofdstad Elsene, en de politievakbonden voor een evaluatie van de rellen op de Lemonnierlaan afgelopen zaterdag. Daar is beslist dat de focus deze week absoluut moet liggen op de arrestaties.

De politie kreeg na de rellen die het gevolg waren van de kwalificatie van Marokko voor het wereldkampioenschap voetbal in Rusland heel wat kritiek over zich heen. Zo zou er te laat zijn ingegrepen en werden er geen personen opgepakt.

"Deze week zal de focus absoluut liggen op het uitvoeren van arrestaties. De eerste prioriteit wordt het oppakken van de daders", vertelt Maïté Van Rampelbergh, woordvoerster van burgemeester Philippe Close.

Over mogelijke fouten die gemaakt werden tijdens het optreden van de politie bij de rellen werd niet gecommuniceerd. Burgemeester Close stelde de afgelopen dagen dat de politie wel degelijk voorbereid was op de situatie en correct heeft gehandeld.

Bij de rellen raakten 22 politieagenten gewond. Gisteren verbleef er nog één agent in het ziekenhuis, maar die mocht intussen naar huis. "Er is ondertussen geen enkele politieagent die nog in het ziekenhuis ligt en zo is iedereen veilig en wel terug thuis", aldus Van Rampelbergh.