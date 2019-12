"Armoedebestrijding moet centrale plaats krijgen in klimaatbeleid” HAA

Bron: Belga 0 Armoedebestrijding moet een centrale plaats krijgen in het beleid rond duurzaamheid en klimaat. Daarvoor pleit het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, het orgaan dat in overleg met personen in armoede en hun verenigingen beleidsadviezen formuleert.

Aan het verslag, dat aan zijn tiende editie toe is en vandaag werd voorgesteld in Brussel, ging anderhalf jaar overleg vooraf tussen personen in armoede en vertegenwoordigers van verschillende sectoren, zoals OCMW's en sociale organisaties. Tijdens verschillende bijeenkomsten wisselden ze van gedachten over het thema van dit jaar, 'Duurzaamheid en armoede'.

Lage-emissiezones

Personen in armoede zijn lang niet de grootste vervuilers, stelt het Steunpunt vast, maar veranderingen in klimaat en milieu diepen wel bestaande ongelijkheden uit. Zo leven en werken ze vaker op plaatsen die getroffen zijn door vervuiling, en zijn ze er door hun slechte gezondheid gevoeliger voor. Anderzijds kunnen ze zich moeilijker wapenen tegen de gevolgen ervan, aldus het Steunpunt.



"Eigenaars met een laag inkomen en zeker huurders kunnen bijvoorbeeld weinig gebruikmaken van de premies voor energiebesparende maatregelen. Of ze ondergaan zelfs negatieve gevolgen van dit beleid, zoals het geval is bij het weren van vervuilende auto's in de steden vanwege de lage-emissiezones. Strijden voor duurzaamheid is strijden tegen deze ongelijkheden. En dat is in dit geval resoluut kiezen voor investeren in de duurzame bouw en renovatie van sociale woningen en een sterk openbaar vervoer", zegt Henk Van Hootegem, coördinator van het Steunpunt, in een persbericht.

Doelstellingen niet bereikt

Het verslag is een pleidooi om armoedebestrijding in het beleid rond duurzaamheid en klimaat "centraal" te stellen, klinkt het in de conclusies. Uit die conclusies blijkt ook dat doelstellingen die de voorbije jaren werden vooropgesteld rond armoedebestrijding niet werden bereikt. Zo is het aantal personen in een situatie van armoede of sociale uitsluiting stabiel gebleven in periode 2008-2018, terwijl die met 380.000 personen moest verminderen.