"Arme" Jean-Pierre Van Rossem vervolgd voor belastingfraude: "Zou ik in zo'n kruipkot wonen als ik nog ergens geld had liggen?" Freya De Coster

15 september 2018

16u44

Bron: De Tijd, eigen berichtgeving 0 Jean-Pierre Van Rossem wordt door het parket van Brussel vervolgd voor onder meer valsheid in geschrifte en belastingfraude. Het vermoedt dat de ex-beursgoeroe ondanks zijn naar eigen zeggen "mager pensioentje" een verborgen luxeleven leidt via een geheime Zwitserse bankrekening . Iets wat Van Rossem staalhard ontkent. Op 28 september mag hij het voor de correctionele rechtbank komen uitleggen.

In zijn klein, armtierig appartementje is het ver zoeken naar luxe. De doosjes medicijnen stapelen zich op op de koelkast en het stof vergaart op de eenvoudige tafels en stoelen. Op 28 september moet Jean-Pierre Van Rossem voor de correctionele rechtbank verschijnen. Maar liefst 33 aanklachten moet hij trotseren, waarvan de belangrijkste valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. Het gerecht vermoedt dat Van Rossem in Zwitserland een verborgen rekening heeft, met meer dan genoeg geld om een luxeleventje te leiden. Dat terwijl het ex-Kamerlid nog een schuld van 20 miljoen euro te vereffenen heeft bij de staat, waarvan hij beweert dat bedrag niet te kunnen betalen.

Zou ik in een kruipkot als dit wonen, als ik nog ergens geld had liggen? Jean-Pierre Van Rossem

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN