"Arco hangt niet vast aan degressiviteit van de werkloosheidsuitkering" IVDE

25 augustus 2018

06u00 0

N-VA-vicepremier Jan Jambon stelt luid en duidelijk dat de Arco-deal niet vasthangt aan de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. "Die twee dossiers staan volledig los van elkaar. Kris kennende zal hij dat loyaal uitvoeren, ook al komt er ,buiten onze wil om, een kink in de kabel voor Arco", aldus Jambon. De federale regering wil de 800.000 Arco-coöperanten vergoeden voor de geleden schade na de val van Dexia, en ze koppelt die aan de beursgang van de staatsbank Belfius. Maar het is niet zeker of Europa de deal gunstig gezind is. En zolang Arco geen groen licht heeft, leeft de vrees dat minister van Werk Kris Peeters (CD&V) de uitwerking van de werkloosheidsuitkering zal beperken.

Lees het volledige interview met Jambon in onze weekendkrant of in HLN+.