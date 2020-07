"Apple moet klanten 60 euro betalen voor te snelle veroudering iPhones" nla

03 juli 2020

10u40

Bron: Belga 4 Vijf Europese consumentenorganisaties, waaronder Test Aankoop, hebben de Amerikaanse technologiereus Apple nog eens aangemaand om te stoppen met de "geplande veroudering" van zijn iPhone-toestellen. Ze willen dat elke betrokken klant een schadevergoeding van 60 euro krijgt.

De vereniging van consumentenorganisaties, Euroconsumers, schreef Apple enkele weken geleden al eens aan met de vraag om Europese consumenten te vergoeden. Die vraag kwam nadat in de Verenigde Staten een schikking was aangekondigd ter waarde van 310 miljoen dollar. De vereniging geeft het Amerikaanse bedrijf nu twee weken om de nieuwe brief officieel te beantwoorden, "waarna Euroconsumers zich zal buigen over de volgende juridische stappen".

Het dispuut gaat over updates voor iPhones, die daardoor trager gaan werken. Apple gaf toe dat het de toestellen moedwillig vertraagde, maar deed naar naar eigen zeggen om de levensduur van het toestel te verlengen bij een versleten batterij. Critici zijn van mening dat het Apple er alleen om te doen is klanten aan te zetten sneller te kiezen voor een nieuw model.