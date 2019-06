"Antwerpse jeugd voelt zich etnisch geprofileerd door de politie" TT

07 juni 2019

13u26

Bron: Belga 0 Antwerpse jongeren uit etnisch-culturele minderheden voelen zich vaak etnisch geprofileerd. Dat blijkt uit een bevraging door studenten van de UAntwerpen. Jongeren uit minderheden hebben ook een significant lager vertrouwen in de politie.

De studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen deden een enquête bij 640 Antwerpse jongeren tussen 15 en 23 jaar. "We bevroegen in welke mate jongeren etnisch profileren ervaren en we polsten naar hun politie-ervaringen en vertrouwen in de politie", zegt Nikolas Dom.

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren waarvan minstens een van de twee ouders een niet-Europese geboortenationaliteit hebben, tot bijna drie keer meer kans hebben om zonder gegronde reden aangehouden te worden door de politie. Ze zouden ook significant vaker onderworpen zijn geweest aan identiteitscontroles, fouilleringen en staandehoudingen met een gemotoriseerd voertuig. Hun vertrouwen in de politie is ook duidelijk lager dan bij andere leeftijdsgenoten en ze maken vaker melding van onrespectvolle behandeling door de politie.

Uit gesprekken in focusgroepen bleek voorts dat de jongeren copingstrategieën ontwikkelen om politiecontact te mijden. "Door onder andere bepaalde plekken te vermijden, zich anders te kleden of zich erg gedienstig op te stellen tijdens contacten met de politie", zegt Milenco Van Quaethem.