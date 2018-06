"Antwerps woonmodel": De Wever wil wonen in de stad betaalbaarder maken voor jonge gezinnen bvb

Bron: Belga 0 Om wonen in de stad betaalbaarder te maken voor jonge gezinnen, wil het Antwerpse stadsbestuur experimenteren met een "Antwerps woonmodel" waarbij de grond eigendom van de stad is en blijft, en de koper alleen de woning zelf aanschaft. De stedelijke diensten zijn het systeem momenteel nog juridisch aan het uitwerken, maar zodra dat gebeurd is, kan er volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) een eerste proefproject worden opgestart op het Eilandje, in de nog volop in ontwikkeling zijnde Cadixwijk.

De Wever is sinds kort, na het politieke afscheid van zijn partijgenoot Rob Van de Velde, ook bevoegd voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening in Antwerpen. Hij kwam vandaag op dat vlak zijn "maidenspeech" geven voor een publiek van een honderdtal experts die de voorbije jaren meewerkten aan een inspiratienota die in de volgende legislatuur moet uitmonden in een nieuw ruimtelijk structuurplan voor de stad.

"Levendige woonstad"

Eén van de drie pijlers in die inspiratienota is "levendige woonstad" geworden en daar hoort ook het principe van kwalitatief en betaalbaar wonen bij. "Nog steeds verlaten te veel gezinnen de stad omdat ze bijvoorbeeld in de rand een ruimer huis vinden voor dezelfde prijs", zegt De Wever. "Dat is niet alleen nefast voor de stad, die op die manier verpaupert, maar het zorgt ook voor mobiliteitsproblemen. De stad is de toekomst, maar dan moeten we er wonen wel aantrekkelijk genoeg maken. Meer groen en voorzieningen, vlotter verkeer, maar ook en vooral huizen en appartementen die betaalbaar zijn."

Door op gronden van de stad alleen nog de woningen erop te verkopen, zouden die gemiddeld een derde goedkoper worden. De Wever benadrukt wel dat het niet om een wonderoplossing gaat die andere initiatieven uitsluit en dat hij er liever geen inkomenscriteria aan verbindt. "Het gaat om betaalbaar wonen, geen sociale woningen", stelt hij.