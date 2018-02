"Antwerpen is onveilige stad voor vrouwen" en dus deelt Vlaams Belang alarmtoestelletjes uit MLS

27 februari 2018

16u25

Bron: Eigen berichtgeving 24 Vlaams Belang heeft in Antwerpen het toenemende geweld tegen vrouwen aangeklaagd. De partij gaat alarmtoestelletjes uitdelen die geweldplegers moeten afschrikken.

"Men beweert dat de criminaliteitscijfers dalen in Antwerpen, maar dat geldt niet voor het geweld tegen vrouwen", zegt Antwerps VB-gemeenteraadslid Anke Van dermeersch. "In 2017 werden 166 vrouwen verkracht. In amper 10 procent van de gevallen werden verdachten geïdentificeerd. De daders lopen dus nog steeds vrij rond."



Van dermeersch haalde nog meer cijfers aan. "Vorig jaar werden in de stad 61 vrouwen omgebracht door doodslag of moord. In totaal waren 13.094 vrouwen slachtoffers van een crimineel feit, vooral slagen en verwondingen. Dat zijn 39 slachtoffers per dag."

Volgens Van dermeersch is Antwerpen een onveilige stad geworden voor vrouwen. "We zien die tendens ook elders in Europa. Het is duidelijk dat dit te maken heeft met de massale immigratie waardoor de vrouwenhaat toeneemt in bepaalde delen van de stad. We protesteren hier al jaren tegen, maar er wordt niets aan gedaan. Maar begrijp me goed, ons protest is ook tegen westerse mannen gericht die geweld plegen. Geen enkele man mag zijn hand opheffen tegen een vrouw."

GAS-boete

Om een signaal te geven aan het Antwerps stadsbestuur, lieten de verzamelde VB-vrouwen op de Grote Markt een zogenaamd anti-aanrandingsalarm afgaan. Dat is een toestelletje dat aan een lint om de hals gedragen wordt en een hels lawaai maakt van 120 decibel, te vergelijken met dat van een rookmelder in huis. Van dermeersch: "We stellen tweehonderd van deze toestelletjes gratis ter beschikking. Vrouwen die zich bedreigd voelen kunnen hiermee aanranders, verkrachters, rovers en andere geweldplegers afschrikken."

De actievoerders kregen wel een GAS-boete. Niet omdat ze te veel lawaai maakten, maar omdat de Grote Markt verboden terrein is voor elke politieke manifestatie.