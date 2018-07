"Antwerpen is het epicentrum van de loverboys, daders maken steeds meer jonge slachtoffers" Burgemeester Bart De Wever wil inzetten op opvang minderjarige slachtoffers van tienerpooiers ADN

Bron: Belga, VRT NWS 12 In Antwerpen heeft Bart De Wever (N-VA) vandaag als eerste burgemeester een bezoek gebracht aan de vzw Payoke, een opvang- en begeleidingscentrum voor slachtoffers van mensenhandel. De burgemeester wil verder inzetten op de opvang van meisjes die het slachtoffer zijn van tienerpooiers. "Dat die praktijk toeneemt, daar valt niet over te twijfelen", aldus De Wever.

De burgemeester ging op werkbezoek bij Payoke naar aanleiding van een lovende uitlating over het werk van oprichtster Patsy Sörensen. Samen met schepen voor sociale zaken Fons Duchateau (N-VA) bracht hij vandaag een bezoek aan het centrum in het Antwerpse Schipperskwartier.

50 dossiers

De organisatie biedt psychologische, sociale en juridische begeleiding aan slachtoffer van tienerpooiers. "Wij begeleiden hen wanneer ze de shelter verlaten en helpen bij huisvesting en re-integratie in de maatschappij", zegt Sörensen. "Maar we werken ook samen met de politie om de daders aan te pakken." Aan werk is er geen gebrek: op dit moment lopen bij Payoke 50 dossiers van tienerpooierslachtoffers.

Middelen

Volgens Payoke komen meer en meer jonge slachtoffers van tienerpooiers bij hen aankloppen voor hulp. "Maar wij kunnen hen niet allemaal helpen, we hebben daar niet genoeg middelen voor. We draaien allemaal op 120 procent wat de werklast betreft", zegt directeur Klaus Vanhoutte aan VRT Nieuws. Payoke heeft het op financieel vlak dan ook niet gemakkelijk. "Om onze 12 personeelsleden te betalen, zijn wij afhankelijk van subsidies, jaarlijks is dat 390.000 euro", zegt Vanhoutte. "Voor die subsidies moeten we elk jaar opnieuw knokken."

"Antwerpen is het epicentrum van de loverboys, daders lopen hier gewoon rond en maken steeds meer jonge slachtoffers", zegt Vanhoutte nog. "Dat moet aangepakt worden." De Wever treedt hem bij. "Dat gaat over tientallen, misschien zelfs honderden jongeren - vooral meisjes - die in handen komen van netwerken die hen uitbuiten", zegt hij aan VRT Nieuws. Volgens hem schiet de stad al lang tekort in deze problematiek.

Dat gaat over tientallen, misschien zelfs honderden jongeren - vooral meisjes - die in handen komen van netwerken die hen uitbuiten Antwerps burgemeester Bart De Wever

Samenwerking verbeteren

Het is de eerste keer dat een Antwerpse burgemeester Payoke bezoekt. "Het is raar dat ik de eerste burgemeester ben die deze belangrijke organisatie bezoekt", reageert De Wever. "Maar ik wil vooral vooruit kijken: hoe kunnen we de hulp beter aanpakken?" Hij zal bekijken hoe de samenwerking tussen stad, politie, jeugdhulp en Payoke verbeterd kan worden.

Payoke-directeur Vanhoutte had naar eigen zeggen een zeer positief gesprek met De Wever en schepen Duchateau. "De wil is er om nauw samen te werken en het probleem van tienerpooiers echt aan te pakken."