‘Anti-Bonte’-coalitie van de baan, Vilvoordse coalitiegesprekken hervatten Dimitri Berlanger

26 oktober 2018

09u59

Bron: Eigen berichtgeving 0 De coalitiegesprekken in Vilvoorde kunnen terug van start gaan. “Na een politiek hectische week zijn de verantwoordelijken van Groen, Open Vld en CD&V opnieuw in gesprek gegaan en willen we ook opnieuw met sp.a onderhandelen”, klinkt het.

Eerder deze week duwden verantwoordelijken van Open Vld en Groen nog de pauzeknop in van de onderhandelingen over een nieuwe coalitie. Deze beslissing kwam er nadat sp.a, de partij van huidig en kandidaat-burgemeester Hans Bonte, bekend had gemaakt Groen geen plaats te willen geven in de nieuwe bestuursploeg. De twee partijen gingen nochtans in een kartel naar de Vilvoordse kiezer.



Nu laten Groen, Open Vld en CD&V weten opnieuw in gesprek te zijn. “En na rijp beraad zijn de partijen bereid om opnieuw met sp.a plaats te nemen aan de onderhandelingstafel.”



En dus zijn we terug bij het begin en is alvast van een ‘anti-Bonte’-coalitie geen sprake meer. N-VA, dat nog mee een front vormde met de liberalen en groenen tegen Bonte, lijkt nu definitief buitenspel te staan.



De drie partijen roepen in tussentijd alle politici en partijen op om de herfstvakantie te gebruiken om de rust in de stad te laten terugkeren. “De herfstvakantie geeft alle partijen de tijd om te rusten en zich voor te bereiden. Daarna kan gewerkt worden aan een coalitie waarbij niemand van de onderhandelende partijen uit de boot valt”, luidt het nog.