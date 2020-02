"Amper 12 taalboetes op 2 jaar tijd na invoering taaltesten sociale huurders” kv

09 februari 2020

04u22

Bron: Belga 0 Twee jaar na de invoering van de verplichte taaltesten en taalboetes voor sociale huurders zijn er amper 12 taalboetes uitgeschreven. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen) heeft opgevraagd. Zij spreekt van "een slag in het water" en "symboolpolitiek".

De vorige Vlaamse regering voerde op 1 november 2017 de verplichte taalkennisvereiste in voor sociale huurders. Huurders die geen of onvoldoende moeite doen om de basiskennis Nederlands te verwerven, riskeren sindsdien een geldboete.

Uit cijfers die Groen-parlementslid An Moerenhout heeft opgevraagd, blijkt nu dat er sinds 1 november 2017 amper 38 sociale huurders niet voldeden aan de voorziene taalkennisvereiste. Voor deze 38 ingebrekestellingen zijn er 12 boetes uitgeschreven.



"N-VA stak de voorbije jaren nodeloos veel tijd en middelen in symbolische maatregelen zoals de taalboetes. Op eenzelfde moment mismanagede ze de herstructurering van het Agentschap Inburgering & Integratie waardoor er wachtlijsten voor inburgeraars ontstonden en de begroting met miljoenen in het rood zakte. Zo maakte N-VA een knoeiboel van haar eigen corebusiness", zegt Moerenhout.

Groen roept huidig minister Bart Somers (Open Vld) op "niet mee te gaan in deze symboolpolitiek". "Groen rekent op een grondige hervorming van het agentschap. We moeten af van het overdreven centralisme en de bureaucratisering van de sector", dixit Moerenhout. "Depolitiseer de raad van bestuur en laat onafhankelijke experten richting geven aan het beleid. Geef ook een volwaardige plek aan het middenveld."