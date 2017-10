"Altijd datzelfde 'lachske'. Het maakte mij kapot": vrouw die acht keer op ex-man schiet, riskeert 12 jaar cel Birger Vandael

12u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Thinkstock Altijd datzelfde 'lachske' van hem. Het maakte mij kapot." Dat vertelde een vrouw (37) uit Tessenderlo vanmiddag in de rechtbank. Ze riskeert 12 jaar cel omdat ze twee jaar geleden acht keer op haar man schoot. De vrouw was het voortdurende geruzie over het hoederecht van haar 13-jarige invalide zoon beu. "Het werd me allemaal te veel."

Het zoontje van het koppel werd in 2002 geboren met een genetische afwijking. "Vier jaar later werd de relatie tussen vader en moeder beëindigd. In 2007 volgde een omgangsregel. Vanaf dan liep de regeling rond het hoederecht vrij goed. Tot mijn cliënt in mei 2015 zijn zoontje niet meer mee kreeg", zegt raadsman Jan Swennen, die het slachtoffer verdedigt. "Mijn cliënt kreeg zijn zoon een hele zomer niet te zien. Op 27 augustus kreeg zij een dwangsom opgelegd van 1.000 euro per keer dat ze de omgangsregeling niet zou respecteren."

Lopen voor zijn leven

Op 4 september rond 19 uur bereikte de ruzie een hoogtepunt. Samen met een vriend ging het slachtoffer zijn zoon ophalen. "De vrouw zei aan de vriend dat mijn cliënt zelf moest komen. Plots haalde ze een revolver met een .22-kaliber boven. Ze vuurde onmiddellijk. De man stond in het portaal en vluchtte door de siergrassen twintig meter verder naar de gracht. Hij liep voor zijn leven, maar de vrouw zette drie stappen vooruit en schoot nòg zeven keer. Ze beweert dat ze hem alleen maar weg wou, maar dan was haar doel toch al geslaagd?"

Moordpoging

Ook volgens de procureur gaat het om een moordpoging. "De vrouw stak acht kogels in de revolver, omdat ze wist de revolver met tien kogels minder goed werkt. De bedoeling was het slachtoffer dodelijk te treffen."

De verdediging vraag de vrijspraak voor de moordpoging. "Er waren wel bedreigingen, en mijn cliënte heeft een wapen gedragen zonder vergunning. Ik vraag de herkwalificatie en een milde straf."

"Altijd bij de mama"

Het slachtoffer vertelde met de krop in de keel dat hij zijn zoon intussen slechts één keer om de 14 dagen ziet. "Als hij niet op internaat zit, zit hij voor de rest altijd bij de mama. Maar ik blijf wel de papa..."

De beklaagde besloot met de opmerking dat ze veel had gehoord wat niet waar is. "Maar ik heb in de gevangenis beseft dat ik fout ben geweest."

Het vonnis volgt op 17 november.