“Als ze wil stoppen met vechten, zullen we dat respecteren”: Maithili (13) heeft het zwaar na ontdekking uitzaaiingen Koen Van De Sype

22 mei 2018

13u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het is begin juni normaal gezien de 13de of de 14de keer dat ze naar Mexico trekt voor een sessie van de experimentele behandeling die ze daar volgt - papa Sam is intussen de tel kwijt - maar het heeft al beter gegaan met Maithili Vanhille (13) uit het West-Vlaamse Assebroek. In augustus 2016 werd bij het meisje een agressieve hersenstamtumor ontdekt en kreeg ze van haar Belgische artsen nog 3 tot 9 maanden te leven. 22 maanden en tig behandelingen in Mexico later vecht ze nog altijd, maar die vechtlust kreeg een deuk toen er een tweede tumor in haar hoofd werd gevonden. “Alle vooruitgang die ze had geboekt, raakte ze weer kwijt”, aldus Sam. “Emotioneel was dat een zware klap. We weten het nu even niet goed meer. Of we begin juni effectief naar Mexico afreizen, hangt helemaal van haar af. Als ze wil stoppen met vechten, zullen we dat respecteren.”

Begin juli vorig jaar trok het gezin Vanhille een eerste keer naar Mexico voor een experimentele (lees: (nog) niet-bewezen) therapie die daar wordt aangeboden. Andere behandelingen waren op niets uitgedraaid en in eigen land was er geen hoop meer. Waar het de eerste maanden erg goed leek te gaan en Maithili vooruitgang boekte – zo kon ze weer schrijven en zwemmen – kwam er eind januari opeens slecht nieuws: er waren een uitzaaiingen gevonden.

Nieuw gezwel

“De hoofdtumor was intussen bijna weg, maar er was een nieuw gezwel ontstaan in haar thalamus, het deel van de hersenen dat onder meer instaat voor de motoriek”, aldus papa Sam Vanhille in een gesprek met onze redactie. “In amper twee weken tijd kon ze niets meer. Praten en stappen lukte niet meer en ze was erg ziek. Emotioneel was dat heel zwaar voor Maithili. Ze was zo fier op zichzelf geweest dat ze zo vooruit was gegaan. Je zag haar vechtlust zo wegebben.”

Ze wilde in de periodes dat ze thuis was ook niet meer naar school, omdat ze voor alles afhankelijk was van anderen. “Haar lerares en enkele leerlingen uit de klas komen nog af en toe langs, maar we besloten uiteindelijk over te stappen op thuisonderwijs”, aldus Sam. “Twee dagen per week komen er een gepensioneerde wiskundelerares langs en een meisje dat geen volledig lesrooster heeft, om haar vrijwillig te helpen. Komende week zal ze nog eens een uurtje naar de klas proberen te gaan met haar mama. We zullen zien hoe dat gaat.”

Rollercoaster

Intussen voelt de tiener zich wel weer wat positiever, maar de vechtlust is nog niet helemaal terug. En dat is niet alleen voor haar, maar ook voor haar ouders een zware dobber. “Het is een rollercoaster van emoties, maar zij is degene die het moet ondergaan”, aldus Sam. “Hoe het verdergaat, is dan ook afhankelijk van wat ze zélf wil. Ze is geen kind meer. Ze weet en beseft alles heel goed. Ze weet wat het betekent als we stoppen met de behandeling. Het is haar keuze of ze wil stoppen met vechten of niet en wij zullen daar respect voor hebben. Hoe moeilijk dat ook mag zijn.”

Mocht ze ervoor opteren om toch terug naar Mexico te gaan, wordt het voor de dokters daar een beetje aftasten. “Eind vorige maand zagen we dat de groei van de tweede tumor stilgevallen is. Dat is positief”, aldus Sam. “De dokters willen hem nu verkleinen, maar ze hebben daar geen ervaring mee. Hier in België stelden ze voor om te bestralen, maar Maithili gaf al aan dat ze dat niet meer wil. Er is trouwens een risico dat daarbij ook ‘goede cellen’ geraakt worden.”

Dure therapie

Het gezin neemt elke keer de resultaten van de Mexicaanse onderzoeken en behandeling mee terug naar België, in de hoop dat artsen hier de dure therapie – ze kost nu 15.000 euro per sessie – een kans willen geven of dat die op zijn minst terugbetaald zou worden. Maar de medische wereld hier is niet overtuigd. Groot struikelblok is dat de therapie niet wetenschappelijk bewezen is. “Volgens de dokters kunnen de positieve ontwikkelingen die ze eind vorig jaar opmerkte, zelfs nog een gevolg zijn van de bestralingen en behandelingen die ze in Europa kreeg”, vertelt Sam.

Het actualiteitenmagazine Telefacts op vtm wijdt morgenavond 23 mei een uitzending aan het verhaal van Maithili en haar familie. Een journaliste trok onder meer mee naar Mexico om te zien hoe de behandeling daar in zijn werk gaat en met artsen ter plaatse te spreken.

Wie het gezin wil helpen, kan nog altijd een gift doen op het speciale rekeningnummer van Maithili Vanhille BE60 9795 4214 9270. Voor bedrijven is er een feitelijke vereniging opgericht, zodat die een debetnota kunnen krijgen en de gift 100 procent aftrekbaar wordt. Meer info via info@mollen.be.