“Als Marc Van Ranst zich blijft gedragen als een politicus, dan wordt hij er ook als één bekritiseerd” Redactie

11 oktober 2020

06u00 4 Het gaat er weer stevig aan toe tussen Marc Van Ranst en Rik Torfs. Op de uitspraak van de viroloog dat ‘een nieuwe lockdown misschien wel onvermijdelijk wordt’, stelt Torfs dat dat ‘een beslissing moet blijven van de regering en van niemand anders’. “Als Van Ranst zich blijft gedragen als een politicus, dan moet hij de kritiek er ook maar bijnemen”, vertelt Torfs in ‘HLN Talks’.

Het is niet de eerste keer dat Marc Van Ranst en Rik Torfs met elkaar in de clinch liggen. De twee halen regelmatig naar elkaar uit op sociale media, en Torfs lijkt te vinden dat Van Ransts advies vaak politiek gekleurd is.

In een eerder gesprek met interviewer Magali De Reu zei Marc Van Ranst al uitdrukkelijk dat ‘je geen politicus hoeft te zijn om aan politiek te doen’. Rik Torfs gaat daar deels mee akkoord. “Hij zegt dat hij geen politieke ambities heeft, maar dat valt volgens mij nog af te wachten”, stelt hij in bovenstaand video interview. “Als hij een échte politicus is, dan spreekt hij wellicht ook niet altijd de waarheid. Ik ben benieuwd naar welke stappen hij na de coronacrisis zal nemen.”

Torfs voegt daar nog aan toe dat de viroloog een vrij man is, en dat hij Van Ranst de controverse gunt, omdat hij daarvan lijkt te genieten. “Maar als viroloog moet je opletten met uitspraken die toch nogal politiek getint zijn. Wie zich daaraan waagt, moet er ook tegen kunnen dat hij als een politicus wordt bekritiseerd”, besluit Torfs.