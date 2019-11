“Als ik jaloers ben, dan doof ik je uit”: Brusselse campagne tegen partnergeweld richt zich tot geweldplegers SVM

19 november 2019

15u46

Bron: Belga 0 Met de hashtag #lichtopgeweld loopt er van 19 november tot 10 december een nieuwe campagne die de strijd wil aangaan met partnergeweld. Bijzonder is dat de geweldpleger en niet het slachtoffer wordt aangesproken in de campagne. Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) mocht de actie vandaag lanceren.

1 Bruxelloise sur 2 subit des violences psychologiques de la part de son partenaire. Ensemble, #faisonslalumièresurlaviolence. 1 Brusselse vrouw op 2 ondergaat psychologisch partnergeweld #lichtopgeweld pic.twitter.com/kgUPjb2rYL Nawal Ben Hamou(@ nawalbenhamou) link

Equal.brussels werkte het idee van de bewustmakingscampagne uit in samenwerking met het Gewestelijk Platform Partner- en Intrafamiliaal Geweld. Het moet de plegers van psychologisch geweld duidelijk maken dat dit gedrag even destructief is als lichamelijk geweld.

Het blijft bovendien erg moeilijk om een nauwkeurige beschrijving te geven van psychologisch geweld. Zo beseffen geweldplegers of slachtoffers soms niet dat systematische pesterijen, vernederingen of denigrerend gedrag al een uiterst destructieve uiting van geweld zijn.

“Als ik jaloers ben of je verhinder om uit te gaan en je vriendinnen te zien, dan doof ik je uit”, klinkt het onder meer.

“Positieve boodschap”

"Wij gaan uit van de vaststelling dat, als wij de geweldcyclus willen doorbreken, wij ook moeten inwerken op de bewustwording van de mannen die het geweld plegen. Het is de bedoeling om ze te confronteren met zeer concreet gedrag, maar vervat in een positieve boodschap: als je het zelf wil, kan je veranderen en wij kunnen je helpen", zegt Ben Hamou.

In het Brussels Gewest verklaart een vrouw op de twee dat ze het slachtoffer is (geweest) van psychologisch geweld. In de criminaliteitsstatistieken van 2018 staan echter slechts 1.171 gevallen van psychologisch geweld vermeld. De bewustmakingscampagne is te zien op het net van de Brusselse openbare vervoersmaatschappij MIVB en op sociale media.