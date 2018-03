"Als de MR een meerwaarde had voor Brussel, wisten we dat al", zegt Onkelinx rvl

08 maart 2018

09u38

Bron: Belga 0 Brussels PS-kopstuk Laurette Onkelinx is donderdag in Le Soir vlijmscherp voor Didier Reynders, die zich de jongste tijd steeds meer profileert als kandidaat-minister-president in Brussel. "Didier Reynders is een eeuwige kandidaat", aldus Onkelinx, die erop wijst "dat als de MR een meerwaarde zou zijn voor Brussel, dat al geweten zou zijn".

"Kijk naar wat hij op federaal niveau doet. Er is niets positief voor Brussel. Geen oplossing voor de vluchten boven Brussel, voor de civiele bescherming, voor bijkomende middelen voor mobiliteit", somt ze op. De PS-topvrouw heeft ook geen goed oog in de opening die Reynders maakt richting de federale coalitiepartner N-VA.

Met een MR/N-VA-coalitie in het hoofdstedelijk gewest geeft men Brussel aan de N-VA, luidt het. "Onlangs bevestigde de N-VA dat Brussel historisch Vlaams is en geografisch deel uitmaakt van de Vlaamse gemeenschap", aldus Onkelinx . Ze is ervan overtuigd dat de N-VA bij de verkiezingen geen meerderheid zal halen in de Vlaamse taalgroep van het Brussels Parlement.

Ze gelooft niet dat de N-VA Open Vld, CD&V, Groen en sp.a van de kaart zal vegen in het Brussels gewest, maar Laurette Onkelinx geeft wel toe dat de partij ook Franstalige stemmen zal aantrekken. Onkelinx pleit voor "een radicaal antwoord", onder meer door goed bestuur. "We pleiten samen met DéFI en Ecolo voor een volledige decumul. Brussel moet een voorbeeldgewest worden inzake goed bestuur en transparantie."