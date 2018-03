"Als Damso over hoeren wil zingen, is dat zijn recht": Proximus excuseert zich na uitschuiver medewerker op Twitter ep

12 maart 2018

12u24

Bron: Belga 0 Proximus heeft zich geëxcuseerd voor berichten met "ongepaste" inhoud die gisteren verschenen op de Twitter-account van het bedrijf. Een medewerker mengde zich in een debat over Damso, de omstreden rapper die door de voetbalbond opzij gezet werd. "Als damsel wou zingen over hoeren, dat is zijn recht...", stond er letterlijk te lezen.



De tweets verschenen in gebrekkig Nederlands op de officiële - en door Twitter geverifieerde - account van Proximus. "Eén van onze medewerkers heeft gisteren, met de beste bedoelingen en veel enthousiasme, gereageerd op een manier die niet strookt met onze waarden", zegt het telecombedrijf nu. "De inhoud van de tweets was ongepast, waarvoor onze excuses."

Eén van onze medewerkers heeft gisteren, met de beste bedoelingen en veel enthousiasme, gereageerd op een manier die niet strookt met onze waarden.



De inhoud van de tweets was ongepast, waarvoor onze excuses. Proximus(@ proximus) link



Proximus was een van de sponsors van de Rode Duivels die druk op de voetbalbond uitoefende om Damso, die bekendstaat om zijn vrouwonvriendelijke teksten, niet de hymne van de nationale ploeg te laten maken. "Na het publieke debat de afgelopen dagen, is Proximus uiteindelijk tevreden met de beslissing van de KBVB. We blijven geloven in ons jarenlange partnership met de KBVB, en blijven ten volle achter het inspirerende en verbindende project staan dat de Rode Duivels belichamen."