"Als bars op Chaussée d'Amour taks niet betalen, kunnen we ze sluiten" kv

17u23

Bron: Belga 0 Foto Borgerhoff De stad Sint-Truiden wil minder bars op de Chaussée d'Amour en verhoogt daarom de overlasttaks die de bordelen jaarlijks moeten betalen tot maximaal 40.000 euro. Dat schrijft Het Belang van Limburg vandaag. Als de uitbater niet betaalt, zal de stad bij de huurder of de eigenaar van het pand gaan aankloppen.

Uitbaters van een bordeel op de Chaussée d'Amour in Sint-Truiden moeten jaarlijks een zogenaamde 'erostaks' betalen. Vandaag schommelt die taks tussen de 5.000 en 8.000 euro. De taks werd jaren geleden in het leven geroepen ter compensatie voor de overlast en criminaliteit die prostitutie met zich meebrengt. Hij wordt echter niet altijd betaald. "Van de 200.000 euro die vorig jaar moest worden betaald, is amper 130.000 euro geïnd", aldus schepen Ingrid Kempeneers. "Over enkele jaren heen kunnen we toch wel stellen dat we 300.000 euro niet hebben geïnd."

Wanneer we de uitbater zelf niet vast krijgen, kunnen we door de nieuwe maatregel naar de huurder of eigenaar stappen. Ingrid Kempeneers,schepen van Financiën

Bar sluiten

Een wijziging van het belastingreglement moet het de stad makkelijker maken om de fraudeurs op te sporen. "Wanneer we de uitbater zelf niet vast krijgen, kunnen we door de nieuwe maatregel naar de huurder of eigenaar stappen," aldus schepen van Financiën Ingrid Kempeneers (CD&V). "In veel gevallen zijn dat verschillende personen. Indien er dan nog steeds niet betaald wordt, zal er een deurwaarder aankloppen. De vergunning die de bar had, zal ingetrokken worden en dan kunnen we de bar sluiten."

Schietpartijen, dodelijke verkeersongevallen, brandstichting. De inwoners van de straat moeten heel wat taferelen aanschouwen. Veerle Heeren, burgemeester Sint-Truiden

Criminaliteit

Burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V) rekent vooral op het ontradende effect van de maatregel. "42 bars is meer dan genoeg." Want naast de taks die niet altijd betaald wordt, is er ook heel wat criminaliteit op de Chaussée d'Amour. "Schietpartijen, dodelijke verkeersongevallen, brandstichting. De inwoners van de straat moeten heel wat taferelen aanschouwen", aldus Kempeneers. "Deels ook door die criminaliteit willen we de belasting verhogen."

De belasting kan, indien ze wordt goedgekeurd op de gemeenteraad, bijna verdubbeld worden. "We willen geen heksenjacht creëren, maar vooral de sector ontmoedigen", besluit de Truiense schepen.