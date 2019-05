#Allemaalvanbelang: mensen delen verhalen over racisme en discriminatie HR

28 mei 2019

18u57

Bron: Twitter, VRT 26 Binnenland Een oproep om op sociale media onder de hashtag #allemaalvanbelang verhalen te delen over hoe racisme invloed heeft op het dagelijkse leven, lokt veel reacties uit. De oproep kwam er een dag na de grote verkiezingsoverwinning van Vlaams Belang. De hashtag was vandaag een van de meest gebruikte in ons land.

De aanzet voor de actie kwam van mensenrechtenactiviste Sarah El Massaoudi en student student Mayada Srouji. El Massaoudi riep maandagavond op om te delen ‘wat wij dagelijks meemaken op straat, op het werk, op school, op het openbaar vervoer ...’. Veel mensen reageerden op de oproep, waardoor #allemaalvanbelang vandaag een van de meest gebruikte hashtags was in ons land.

't Is tijd om met #allemaalvanbelang te delen wat wij dagelijks meemaken op straat, op het werk, op school, op het openbaar vervoer,... doordat er al jaren gekozen wordt door politici, hun beleid, media en stilzwijgers om racisme te tolereren. En meer nog: actief aan te wakkeren. Sara met een H.(@ Sarah_E_Verryt) link

Zoveel mensen die op dit moment hun ervaringen met racisme sinds #vk19 delen op hun sociale media. Het normaliseren van racisme heeft concrete consequenties voor minderheden. Iedere dag. #allemaalvanbelang Mayada Srouji(@ mayada_srouji) link

“Dat de hashtag zo snel wordt opgepikt door mensen met een migratieachtergrond toont hoe hard er nood aan is om hierover te spreken”, zegt Srouji in een reactie aan de VRT. “Voor ons is dit ontzettend belangrijk, zodat mensen niet meer passief blijven wanneer ze racisme zien, maar er ook in tussenkomen.”

De verhalen die opduiken lopen sterk uiteen. Het varieert van discriminatie op de arbeidsmarkt of op de huizenmarkt, maar ook over hoe mensen zich herinneren dat ze vroeger op school werden uitgelachen met hun huidskleur, of die zich geviseerd voelden bij een politiecontrole.

#allemaalvanbelang Ik stond aan een rood licht te wachten, toen plots een fietser, op zo'n snelle koersfiets voorbij fietste en riep: "Doet die doek van uw kop". En weg was hij. De held. Ik kon niet eens reageren. Sara met een H.(@ Sarah_E_Verryt) link

Ik belde naar een verhuurder voor een woning. Ik kreeg een afspraak. Op het einde vroeg hij mij om mijn naam nog eens te herhalen. Opeens kon de afspraak niet meer doorgaan. #allemaalvanbelang Farah(@ farahkdi) link

In de basisschool vertrokken we met de bus op schoolreis en we speelden doen, durven of waarheid. Een blanke jongen kreeg de vraag: "Zou je het aangaan met Salma?" Zei hij: "Nee zot! Ik val toch niet op apen!" De rest van de klas en de juf lachten gerust mee. #allemaalvanbelang Salma El Ou(@ SalmaElOu1) link

Vlaams Belang stuurde intussen zelf ook al een tweet uit met dezelfde hashtag. Daarin roept ze mensen op om lid te worden van de partij.

Een overzicht van de meest gedeelde tweets van vandaag en gisteren met de hashtag #allemaalvanbelang:

Ik kreeg een emmer vol vies water over mijn hoofd gekieperd + de boodschap:”Voor mijn deur zet je uw vod af, makkak.” Klacht ingediend en als antwoord kreeg ik :”Mevr. hij zal gewoon zat zijn geweest.” Klacht geseponeerd. #allemaalvanbelang Hajjar BSG(@ Hajjarbsg) link

Na t'school passeerde wij de Kruidvat om snoep te halen. Liepen naar buiten en een autobestuurder roept opeens "Niets gestolen, makak?". Ik roep boos: "Wat isbuw probleem?". Chauffeur stapt af en geeft mij een klap.

Politie kwam nooit opdagen.

14jaar...#allemaalvanbelang Boubout Yassine(@ bouboutyassine) link

Deze kennen we allemaal:



Goede punten, maar toch geadviseerd worden om naar BSO te gaan. Gelukkig had ik een koppige moeder.

Kan me binnen een aantal maanden officieel jurist noemen.#allemaalvanbelang Boubout Yassine(@ bouboutyassine) link

#allemaalvanbelang ik was druk in de weer met een zaal te vinden voor het trouwfeest van mijn zus. Voor een iemand was het allemaal dik oke aan de telefoon, ze klonk super enthousiast om aan ons te verhuren tot mijn zus (met haar hoofddoek) de zaal ging zien. Tging opeens nimeer sarah 🇧🇪🇸🇾 سارة(@ issamesario) link

Eerste leerjaar: in rij aan het stappen naar de turnzaal. Jongen die naast me staat aan de branddeur geeft me een stamp (zodat hij me kan voorbijsteken) en grinnikt "eigen volk eerst"



Die dag beslist om me nooit en door niemand te laten intimideren! 👊#allemaalvanbelang 🍃 Hafsa El-Bazioui 🍃(@ Hafsa_Hopsasa) link

Ik liep stage in een interimkantoor. Ik moest alle werkkrachten verdelen in B(Belg) en A(andere). Ging niet om nationaliteit maar om Vlaams klinkende naam. Bedrijven vragen expliciet achter “echte Belgen”. Ik durfde hier niets over te zeggen. #allemaalvanbelang Farah(@ farahkdi) link

Toen ik een hoofddoek begon te dragen, zei een leerkracht tegen mij "alé, je WAS zo slim"... #allemaalvanbelang Sara met een H.(@ Sarah_E_Verryt) link

Ik was 14 toen een random kerel op de speelplaats zei ga uit de weg makak. Toen ik reageerde zei hij da ik terug moest naar eigen land. Mijn leerkracht, klasgenoten stonden er allemaal bij, maar ik was de enige die schreeuwde da ik hier geboren was #allemaalvanbelang souki(@ SoukiKad) link

Een koppel met kinderen stak ons voorbij terwijl we stonden aan te schuiven aan de kassa. Toen we zeiden dat we voor hen stonden. Zeiden ze:”eigen volk eerst, als het u niet aanstaat ga dan terug.” #allemaalvanbelang Farah(@ farahkdi) link

Eerste week in de middelbare school. Zat in mijn eerste les TO De leerkracht introduceert zich en zegt erbij: "Ik zie dat wij 2 vriendjes (lees: lln met migratieroots) hier hebben. Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen fan ben van allochtonen"

Happy eerste week...#allemaalvanbelang Boubout Yassine(@ bouboutyassine) link

Ik heb twee zomers geleden gewerkt in een callcenter waar ze mij vroegen om een andere naam te gebruiken als ik de telefoon opnam. Toen ik vroeg welke naam stelden ze Julie of Sarah voor. “Dat klinkt meer Vlaams”. #allemaalvanbelang نوال(@ nawalelabr) link

Jongens komen samen bij een vriend buurman komt buiten kijken en zegt tegen de buurvrouw: “Toch wel raar hé, ze hebben allemaal zogezegd problemen maar een auto kopen kunnen ze wel.” A., Afghaan, 26 jaar, werkt al 7 jaar in de Vlaamse horeca en kocht een auto. #allemaalvanbelang Ann Vermeulen(@ anne_verm) link

8-jarige ik speelt in de buurt. Plots vlamt er een combi vr onze neus. Een agent roept "Stop!". Wij werden gecontroleerd. Ik moest als straf door het vragen wat er gaande was, met 1 been omhoog, handen in de lucht voor de combi staan.

Huilend nr huis gegaan...#allemaalvanbelang Boubout Yassine(@ bouboutyassine) link