“Alle jeugdspelers verplicht naakt onder de douche”: nieuwe maatregel bij Berchem Sport valt niet in goede aarde SVM

14 november 2019

18u43

Bron: ATV 0 Grote consternatie bij de jeugdspelers van voetbalclub Berchem Sport: volgens het nieuwe reglement moeten ze na trainingen en matchen plots allemaal verplicht naakt douchen. En dat valt niet in goede aarde bij sommige min-twaalfjarigen en hun ouders, weet ATV.

Vroeger gingen bepaalde kinderen onder de douche in zwembroek of onderbroek, maar dat mag dus niet meer. De klemtoon wordt gelegd op respect voor elke geloofsovertuiging. “Het is een weloverwogen beslissing die vooraf afgetoetst werd bij gelijkekansencentrum Unia”, aldus het bestuur.

“In de drie jaar dat ik er ben, hebben ze altijd de keuze gehad en was er nooit zever”, stelt trainer Mo. “Nu opeens wordt er gezegd dat wie zich niet aan de nieuwe regels houdt de club mag verlaten.”

“Ze hebben schrik”

Volgens Mo willen sommige jongeren niet naakt douchen uit preutsheid. “Ze hebben schrik. Vorige week werd er nog gefilmd, met goede bedoelingen uiteraard. Maar als de beelden in verkeerde handen vallen, zie je (half)blote kindjes op internet verschijnen.”

“Het gebeurt ook dat ze elkaar daardoor pesten. Ik heb al verschillende keren kinderen moeten troosten. Ouders hebben schrik dat er misbruik van gemaakt zal worden.” Die laatsten protesteren daarom vanavond tijdens de jeugdtrainingen tegen het nieuwe reglement.