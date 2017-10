"Alle Antwerpse kruispunten conflictvrij maken, kan fysiek gewoon niet" mvdb

16u54

Bron: Belga 0 De Roeck - belga Een 47-jarige fietser kwam vanochtend om het leven op de Sint-Bernardsesteenweg in Antwerpen-Kiel. Foto rechts: Antwerps schepen van Verkeer Koen Kennis (N-VA). Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) betreurt dat er voor de derde keer in enkele weken tijd een dodelijk ongeval met een fietser als slachtoffer gebeurd is in zijn stad. "We onderzoeken momenteel alle kruispunten samen met het Vlaams Gewest en we hebben al veel punten verkeersveiliger gemaakt, zoals de fietspaden aan de Noordersingel", zegt hij. "Elk ongeval wordt geanalyseerd om verkeerssituaties eventueel te herbekijken."

Kennis benadrukt dinsdag dat de recente zware ongevallen hem niet koud laten. "Maar we moeten ook niet ad hoc in paniek raken, we werken hier al in het begin van de legislatuur constant om de verkeersveiligheid te verbeteren", zegt hij. "Er is ook al veel gebeurd. Maar echt alle kruispunten conflictvrij maken, kan fysiek gewoon niet, tenzij misschien als er iets wijzigt aan de wegcode maar ook daar is het nog wachten op onderzoeksresultaten. Daar kan ik als schepen ook niets aan veranderen."

"We doen het maximale"

De Fietsersbond had eerder vandaag een oproep gedaan voor een dringend actieplan om de fietsveiligheid te verbeteren in Antwerpen. "Maar we zitten al regelmatig samen met de Fietsersbond", zegt Kennis. "We doen het maximale, ook op het vlak van sensibilisering van alle weggebruikers om met elkaar rekening te houden."





"Maat is vol"

Ook Groen reageert dinsdag furieus en stelt dat "de maat vol is". In de gemeenteraadszitting van maandagavond stemde de meerderheid nog een voorstel van Groen weg om alle kruispunten conflictvrij te maken. "Het dodelijk ongeluk vandaag is opnieuw een ongeval dat niet had moeten gebeuren als er een conflictvrije lichtenregeling zou geweest zijn", zegt gemeenteraadslid Freya Piryns.

BELGA Freya Piryns (Groen).