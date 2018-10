“Alle andere vrouwen moesten thuisblijven”: Theo Francken tweet beeld van nieuwe burgemeester Molenbeek maar krijgt lik op stuk van fotograaf KVDS

18 oktober 2018

15u06 0 Een foto van de nieuwe PS-burgemeester van Molenbeek die op straat haar overwinning viert met schijnbaar alleen maar mannen, is het voorwerp van controverse. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Franken (N-VA) tweette het beeld met de opmerking dat “alle andere vrouwen moesten thuisblijven”, maar werd al snel terechtgewezen door de fotograaf van het beeld, die in een Waalse krant de ware toedracht van de feiten vertelde.

This is the new mayor of Molenbeek. All the other women have to stay home. This is why socialism in Europe is dead. 👇 #women #humanrights pic.twitter.com/aofKIKqyMc Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Tot drie keer toe tweette Francken het beeld, twee keer met een uitleg in het Nederlands en een keer met een reactie in het Engels. “Kanaalplan in het kanaal, jihadplan op tafel. Euhm. Waar zijn de vrouwen?”, klonk het eerst en daarna “Het toekomstige samenlevingsmodel van de PS in één foto.” In de Engelstalige versie voegde hij nog toe: “Alle andere vrouwen moesten thuisblijven. Dit is waarom het socialisme in Europa dood is.”

Vrouwen

Vanmorgen reageerde de fotograaf Mathieu Golinvaux en die vertelde een heel ander verhaal over de viering van Catherine Moureaux (PS). “Er waren veel vrouwen aanwezig”, klonk het in een stuk in de Waalse krant Vers L’Avenir. “Alleen bleven ze wat meer op de achtergrond staan.”



Dat blijkt ook uit andere foto’s van die avond. Hieronder een selectie.