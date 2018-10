“Allahu akbar, bye bye Airport, IS": drie jaar cel met uitstel voor valse bommeldingen in luchthaven en ziekenhuis bvb

30 oktober 2018

11u02

Bron: Belga 2 Een 52-jarige Antwerpse taxichauffeur is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar met probatie-uitstel. De man had in de zomer van 2017 dreigboodschappen geschreven in de toiletten van de luchthaven Brussels Airport en het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem. Telkens gaf dat aanleiding tot een grote sweeping en heel wat hinder.

Op 18 juni 2017 werden in de herentoiletten in de aankomsthal van Brussels Airport verdachte geschriften aangetroffen. “Allahu akbar, 20u30 Boom, bye bye Airport, IS”, stond er op de muur geschreven. De politie nam meteen het zekere voor het onzekere, stelde een veiligheidszone in en trommelde extra politiemensen en militairen op om het gebouw te doorzoeken. Die zoekactie leverde uiteindelijk geen explosieven of andere verdachte stoffen op.

Een tweetal weken later, op 1 juli 2017, dook een gelijkaardige boodschap op in de herentoiletten van het ZNA Jan Palfijn in Merksem. “17u Boom, vaarwel Palfijn, IS”, stond er te lezen. Een deel van het gebouw werd ontruimd, bezoekers mochten niet meer binnen en het hele gebouw werd doorzocht met een explosievenhond. Ook het medisch rampenplan werd in werking gesteld voor wat opnieuw een valse bommelding bleek.

Bewakingscamera’s

Beide boodschappen waren het werk van de 52-jarige taxichauffeur Robert V. Die werd herkend op basis van camerabeelden in de luchthaven en het ziekenhuis. Bovendien bleek dat hij in de luchthaven zelf naar de politie was gestapt om de dreigboodschap te melden. Nadien was hij ter plaatse gebleven om het schouwspel te bekijken. De afwikkeling van de valse bommelding in Jan Palfijn had hij dan weer via Facebook gevolgd.

De dreigboodschappen waren een schreeuw om aandacht.

Het parket tilde zwaar aan de feiten en eiste een gevangenisstraf van drie jaar, met probatie-uitstel. De verdediging pleitte voor een autonome probatie. Daarbij zou de verdachte bijzondere voorwaarden moeten naleven gedurende een termijn die de rechter bepaalt. “Mijn cliënt was in een sociaal isolement geraakt nadat zijn vriendin er met zijn geld en spullen was vandoor gegaan en hem enkel met schulden had achtergelaten”, klonk het. “De dreigboodschappen waren een schreeuw om aandacht.”

Psychiater

De rechtbank vond zo’n autonome probatiestraf een onvoldoende zware sanctie: “Dergelijke feiten zijn zeer verontrustend voor de bevolking, en vergen telkens grote inspanningen van de hulpdiensten, voor wie ze dan ook ontwrichtend werken.”

Robert V.N. kreeg een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd maar moet die niet uitzitten als hij zijn werk behoudt en zich laat begeleiden door een psychiater of een psycholoog.