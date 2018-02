"Allah! IS!": Man die militairen provoceerde aan Centraal Station wordt geïnterneerd ADN

05 februari 2018

20u19

Bron: Belga 0 Eén van de mannen die anderhalf jaar geleden militairen provoceerde nabij het Centraal Station in Antwerpen, wordt geïnterneerd. Dat heeft de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling vandaag beslist.

Twee twintigers van Noord-Afrikaanse origine hadden op 8 september 2016 woorden als "Allah" en "IS" naar patrouillerende militairen geroepen. Eén van hen droeg traditionele moslimkledij. Toen de politie ter plaatse kwam, had die laatste een op een handgranaat lijkend flesje uit zijn broekzak genomen en "boem boem" geroepen.

Hij kon samen met zijn kompaan overmeesterd worden door het Snelle Respons Team. Het voorwerp bleek na tussenkomst van ontmijningsdienst DOVO onschadelijk. Het was een plastic flesje, gewikkeld in tape. De twee mannen werden aangehouden voor 'bedreiging met een aanslag met schijnbaar gevaarlijke substanties'.

De man met het flesje had een psychiatrisch verleden. Voor hem werd eerder al de internering bevolen.

Vandaag besliste de KI dat ook zijn kompaan geïnterneerd moet worden. "Mijn cliënt heeft een verstandelijke handicap, maar is dat voldoende om geïnterneerd te worden? Hij was eigenlijk de meeloper in het verhaal en heeft zelf niets verkeerd gedaan. Hij kende die andere man amper en kon aan de politie niet eens uitleggen wat 'IS' was", zegt zijn advocaat Omar Souidi.