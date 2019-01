“Alcoholindustrie probeert zo imago op te poetsen”: KU Leuven onder vuur wegens samenwerking met AB InBev LH

12 januari 2019

12u37

Bron: Belga 0 De KU Leuven ligt onder vuur wegens een samenwerking met biergigant AB InBev. Critici denken dat de universiteit zich laat gebruiken door de alcoholindustrie. Dat schrijft De Standaard. De KU Leuven en AB InBev raken het niet eens over de fundamentele voorwaarden van de samenwerking. Zo eist de universiteit garanties over de onafhankelijkheid van haar onderzoekers en wil ze ook inspraak in de communicatie.

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) heeft het niet begrepen op de samenwerking tussen de stad Leuven, de Katholieke Universiteit Leuven, het academisch ziekenhuis en de bierproducent AB InBev. De vier partners lanceerden in juni 2018 het project ‘Lazarus’ dat tegen 2020 onverantwoorde alcoholconsumptie in Leuven met 10 procent moet doen dalen, via onder meer preventiecampagnes en onderzoek.

"Als de industrie het echt meent, moet ze niet langer lobbyen tegen harde maatregelen, zoals prijsverhogingen of aanbodregulering", vindt Marijs Geirnaert, directeur van het VAD. "AB InBev heeft het VAD meermaals gevraagd deel te nemen aan het Lazarus-project, wat het expertisecentrum telkens heeft geweigerd.”

“Inmenging vermijden”

Geert Dom, professor verslavingspsychiatrie aan de UAntwerpen en voorzitter van de European Federation of Addiction Societies (EUFAS), sluit zich aan bij de kritiek van het VAD. "De alcoholindustrie probeert vaak samenwerkingsverbanden op te zetten om haar imago op te poetsen. Ik sta daar zeer huiverig tegenover. Wij adviseren om die inmenging te vermijden.”

Chantal Van Audenhove, de ­vicerector van de KU Leuven, zegt "niet blind te zijn voor de gevaren van samenwerking met de alcoholindustrie". De universiteit is ondertussen aan het twijfelen geslagen, want de vzw die opgericht moest worden om de samenwerking te bestendigen, is er nog altijd niet.

Aanbeveling van WHO

"Samenwerken met de industrie was lange tijd not ­done, maar de recentste aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toont aan dat de industrie het best bij campagnes betrokken wordt", zegt Laure Stuyck, communicatiemanager bij AB Inbev. "Schadelijk alcoholgebruik tegengaan, is een complexe uitdaging. We kunnen die alleen aangaan door op alle fronten tegelijk samen te werken.”