"Alcohol proeven op jonge leeftijd verhoogt risico op bingedrinken met 85 procent" SVM

20 augustus 2020

14u23

Bron: Belga 8 Wanneer hun ouders kinderen op heel jonge leeftijd leren proeven van een alcoholische drank, dan verhoogt dit bij hen het risico op bingedrinken op latere leeftijd met 85 procent. Dat blijkt uit Australisch onderzoek. "Het lijkt onschuldig, maar toch doe dat je beter niet", aldus Marleen Finoulst in een commentaar op de website gezondheidenwetenschap.be

De Australische onderzoekers bevroegen over een langere periode jaarlijks 1.910 tieners over hun contact en ervaringen met alcohol. Als kinderen ook genipt hadden aan een alcoholische consumptie door toedoen van anderen dan hun ouders was er zelfs sprake van een verdubbeling van het risico op bingedrinken in hun adolescentie. Bij bingedrinken is er sprake van minstens vier glazen binnen twee uur voor vrouwen en minstens zes glazen voor mannen in diezelfde periode.

Finoulst wijst in haar commentaar ook op waarschuwingen die op de site Druglijn.be staan: hoe vroeger een kind begint met alcohol drinken, hoe groter de kans later op een drankprobleem. Van de kinderen die voor hun dertiende al alcohol dronken, wordt 40 procent later geconfronteerd met alcoholproblemen. Alcohol verstoort de hersengroei bij kinderen en jongeren. Dat kan uiteindelijk leiden tot leerproblemen en verminderde geheugenprestaties. Het remt ook de persoonlijkheidsontwikkeling af.

Jongeren drinken volgens Gezondheidenwetenschap.be best geen alcohol voor ze 16 jaar zijn. "Het lijkt onschuldig om kinderen tijdens familiefeesten of barbecues te laten proeven van een glas wijn of bier. Toch doe je dat beter niet. De kans dat je kind de drank lekker vindt en steeds meer gaat drinken is reëel. Dat vroeg contact met alcohol de kans op drankproblemen in het latere leven vergroot, werd al vaker aangetoond. Hoe groot het risico echt is, hangt echter van veel factoren af", aldus Finouls.