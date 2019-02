“Al 38 uur op de bus”: Reisbussen met Vlaamse studenten in de problemen door sneeuwstorm op weg naar Andorra ADN

03 februari 2019

14u22

Bron: Eigen berichtgeving 26 Voor een duizendtal Vlaamse studenten is hun wintersportvakantie in Andorra met een bijzonder valse noot gestart. Op 1.000 meter hoogte werden meerdere Belgische bussen verrast door een sneeuwstorm. Door het noodweer is één van de bussen op de berg beginnen schuiven en is een sneeuwketting afgebroken. Urenlang zaten de jongeren vast. Tot overmaat van ramp kregen ze daarna te horen dat de bergpas werd afgesloten. Het begin van urenlange onzekerheid. Inmiddels is de bergpas weer vrij.

De studenten waren vertrokken voor de ‘Snowbreak’ van Route du Soleil, een skivakantie voor studenten in hun lesvrije week. Vrijdagavond om middernacht zijn ze vertrokken, de bedoeling was om zaterdagmiddag op hun bestemming in Andorra aan te komen.



Dat was buiten de problemen gerekend. “We waren allemaal angstig, maar niemand is totaal in paniek geschoten”, getuigt een studente vanuit de bus die was beginnen glijden, aan onze redactie. M.S. zit met een 90-tal inzittenden, voornamelijk studenten van de Universiteit Gent, op de getroffen bus.

Overrompeling

“Er waren geen reservekettingen voorzien en ook geen extra water. Na 6 uur vast te staan zijn we dan zonder sneeuwkettingen de berg weer afgegleden met een aantal bussen, zodat we ergens water konden vinden. Uiteindelijk kwamen we met een tiental bussen toe in een Frans dorpje, Foix. Daar hebben we met zo’n 1.000 studenten de plaatselijke McDonalds overrompeld.”



Het fastfoodrestaurant was niet voorzien op de stormloop. “Die mensen wisten niet wat er gebeurde. Na een 15-tal minuten hebben ze mensen weggestuurd omdat “het eten op was”. Maar dat was blijkbaar niet waar. Een pizzaketen had ook “geen pizzadeeg” meer, waardoor een aantal studenten niet meer kon eten. We hebben er wel water kunnen kopen.”

Al twee nachten

De studenten hebben nu al voor de tweede nacht op rij noodgedwongen in hun bus overnacht. “De communicatie tussen de verantwoordelijken, de buschauffeurs en de mensen ter plaatse verliep erg moeizaam. Het heeft er een tijdje onzeker uitgezien. Ondertussen nemen we een omweg via Spanje in de hoop dat we via een andere pas in Andorra terechtkomen. Over hoe de situatie daar is, hebben we nog geen duidelijke info.”

We zijn allemaal veilig, maar over de aankomst is voorlopig nog niets geweten. Het is afwachten

“We zitten al 38 uur op de bus, eten en water hebben we terug sinds half 10 vanmorgen. Dit is helaas een geval van overmacht. De organisatie doet haar best om ons op onze bestemming te krijgen. Af en toe krijgen we een update via sms, de communicatie is sinds deze middag ook verbeterd. We zijn allemaal veilig, maar over de aankomst is voorlopig nog niets geweten. Het is afwachten.”

Hoe het met de andere gestrande bussen vergaat, weet de studente niet. “Ze reden vrij verspreid. Er waren er een aantal te laat vertrokken vanuit Gent. In de bergen reden we met 4 bussen in colonne, in Foix waren we met 12 bussen. Nog een aantal reden al eerder via Spanje, nu zijn we ook weer ongelijk vertrokken. Waar de rest is? Ik weet het niet.”

Trip van 45 uur

Route du Soleil laat weten dat ze “met het hele team de situatie op de voet volgen”. “We zorgen met man en macht ervoor dat de mensen zo snel mogelijk op locatie aankomen!”

Rond 18u30 kwam het bericht dat de eerste bus dan toch was aangekomen. “Onze bus nog niet. Maar de pas waar wij door moeten is dus vrij. Wij schatten nog een tweetal uurtjes te moeten rijden, als er niets meer misgaat. Dan zullen we ongeveer 45 uur gedaan hebben over een trip van 12 uur.”

In onderstaande video toont een student hoe hevig de sneeuwstorm is: