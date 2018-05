"Agressieve achterligger" dwingt automobilist 157 km/uur te rijden; 'vaste klant' van rechtbank heeft strafblad van 9 bladzijden Deze week in de politierechtbank TVR - BKH - PKM

04 mei 2018

10u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een leraar (27) uit Gavere die achter het stuur werd betrapt m et 2,30 promille alcohol in het bloed. Een laagvlieger die met 157 km per uur tegen de lamp liep en pas in de rechtszaal verklaarde dat hij dubbel zo snel als toegelaten reed omdat hij last had van een "agressieve achterligger". Een vaste klant van de Halse rechtbank met 40 veroordelingen op zijn naam heeft een strafblad van negen bladzijden. Een dronken dertiger die met draaiende motor in slaap viel aan een kruispunt en betrapt werd door een politiepatrouille. Het trok deze week allemaal onze aandacht in de politierechtbank.

Leraar met 2,30 promille achter stuur

Een 27-jarige leraar uit Gavere moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij met 2,30 promille alcohol in het bloed achter het stuur werd betrapt. Agenten stelden ook vast dat hij zijn snelheid niet correct regelde en niet stopte waar dat moest. "Ik was gaan eten met vrienden en daarna heb ik in Oudenaarde nog enkele glazen cava gedronken", vertelde de man. "Dit zal me geen tweede keer overkomen." De politierechter legde hem een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod op. (TVR)

"Agressieve achterligger" dwingt automobilist 157 km/uur te rijden

Automobilist B. moest zich verantwoorden in de politierechtbank nadat hij in mei vorig jaar 157 km/uur reed op de N203a, die de Brusselse Ring met de A8 verbindt. De laagvlieger werd betrapt ter hoogte van het kruispunt met de Nijvelsesteenweg, waar 70 kilometer per uur toegelaten is. "Mijn cliënt had een agressieve bestuurder achter zich aan", aldus de advocate van de man. "Hij voelde zich bedreigd en reed daarom zo snel hij kon huiswaarts." Maar van die uitleg geloofde politierechter Johan Van Laethem niets. "Waarom werd daar op het ogenblik van de vaststellingen geen melding van gemaakt?", vroeg hij zich af. B. kreeg uiteindelijk een boete van 1.200 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen. (BKH)

'Vaste klant' betaalde boetes niet: zware veroordeling dreigt

P., een vaste klant van de politierechtbank met veertig veroordelingen op zijn naam, mocht het nog maar eens komen uitleggen. Deze keer nadat hij in oktober van vorig jaar twee keer op één dag geflitst werd op de Ninoofsesteenweg (N8) in Dilbeek.

De eerste keer reed hij 79 km/uur in een zone 70, de twee keer 65 km/uur in het deel van de steenweg waar de limiet 50 km/uur bedraagt. Niet de zwaarste overtredingen en dus kreeg hij twee boetes van 170 euro toegestuurd, maar die betaalde hij niet. Daarom werd hij gedagvaard in de politierechtbank, waar zijn strafblad van negen bladzijden ook politierechter Johan Van Laethem opgevallen was. "Met zo'n strafblad lijkt het me nuttig om eens uit te zoeken hoeveel boetes er in het verleden al betaald werden, alvorens deze zaak verder te zetten", klonk het. De zaak werd daarom uitgesteld tot juni. P., die invalide is, riskeert alleszins een lang rijverbod en een hoge boete. (BKH)

Chauffeur met 2,76 promille zwalpt over weg

D.D. uit Geraardsbergen werd in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 2.400 euro nadat hij al voor de derde keer onder invloed van alcohol achter het stuur was betrapt. Agenten zagen hem deze keer met zijn wagen over de weg zwalpen. Dat had uiteraard alles te maken met de 2,76 promille alcohol in zijn bloed, goed voor ruim 12 glazen alcohol. "Een gigantische intoxicatie", merkte de procureur op. De politierechter legde de man naast de geldboete ook nog 2 maanden rijverbod op. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)

1.600 euro boete voor dronkenman die in slaap viel

De politierechtbank van Sint-Niklaas heeft een 30-jarige chauffeur uit Waasmunster veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro en 45 dagen rijverbod. E.V. werd op 7 oktober vorig jaar betrapt toen hij dronken achter het stuur zat. Het was een patrouille van de politie Sint-Niklaas die plots een auto opmerkte die met draaiende motor en de lichten aan stilstond aan een kruispunt. De bestuurder zat slapend achter het stuur. Er waren heel wat pogingen nodig om de man wakker te krijgen. Toen hij eindelijk toch een teken van leven gaf en zijn raampje opende, kwam een zware alcoholgeur de agenten tegemoet. De bestuurder bleek maar liefst 2,4 promille alcohol in het bloed te hebben. (PKM)

Achtentwintigste veroordeling is goed voor celstraf

M., een man die al 27 keer veroordeeld werd, heeft nu van de Halse politierechter een celstraf van negen maanden gekregen - weliswaar met uitstel gedurende drie jaar.

De man werd onder meer drie keer betrapt achter het stuur van een voertuig terwijl hij eigenlijk een rijverbod moest uitzitten. Liefst zeven keer leverde hij ook zijn rijbewijs niet in na een veroordeling tot een rijverbod. Eerder werd hij nog tot een celstraf van één jaar veroordeeld en een boete van 4.000 euro, maar hij tekende verzet aan. Daarom werd de zaak nu opnieuw behandeld.

"Hij is tot inzicht gekomen", voerde zijn advocaat aan in de politierechtbank. "Door al die overtredingen is hij zijn job als aannemer kwijtgeraakt en hij weet nu echt wel dat hij zijn leven moet beteren."

Omdat de man met financiële problemen worstelt, hield de politierechter het deze keer bij een boete van 160 euro. De lichte vrachtwagen waar hij mee rondreed, werd wel verbeurdverklaard. Ook is hij zijn rijbewijs nog eens voor een periode van achttien maanden kwijt, en moet hij de rijexamens opnieuw afleggen. (BKH)