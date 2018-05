"Agent die kogel afvuurde waardoor Mawda (2) stierf, geïdentificeerd en verhoord, maar niet opgepakt" "Ouders willen gerechtigheid voor hun dochter" Stéphanie Romans HA

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1 De agent die het schot zou hebben afgevuurd dat tot de dood van de Koerdische peuter Mawda (2) leidde, is geïdentificeerd maar niet opgepakt. Dat heeft de advocaat van de nabestaanden, Olivier Stein, gezegd. Nog volgens de advocaat zouden de smokkelaars zijn vrijgelaten na verhoor als getuigen.

De procureur-generaal van Bergen, Ignacio de la Serna, en de procureur des Konings van Bergen-Doornik, Christian Herny, zullen om 14.30 uur in Bergen een persconferentie geven over het dossier.

De ouders van Mawda hebben deze voormiddag een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van het parket van Doornik. "Het openbaar ministerie heeft bevestigd dat de feiten zich hebben afgespeeld zoals mijn cliënten ze verteld hebben", zegt hun advocaat, Olivier Stein. "De agent die schoot is ondertussen geïdentificeerd en verhoord."

Wantrouwen

Toch heeft de ontmoeting het wantrouwen tegenover het gerecht nog niet helemaal weggenomen. "We stellen ons nog een aantal pertinente vragen", aldus advocaat Stein. "We hebben begrepen dat het Comité P na de foutieve communicatie over de doodsoorzaak (waarin het parket zei dat de politiekogel zeker niet de reden van Mawda's overlijden was, nvdr.) niet meer wilde tussenkomen. Pas later, toen bleek dat Mawda toch stierf door een kogel, is Comité P voor een tweede keer gevraagd om tussen te komen", legt Stein uit. De familie vindt dat zorgwekkend. "Ook als Mawda niet doodgeschoten zou zijn geweest, moet Comité P toch op zijn minst het verdere verloop van die interventie uitzoeken", meent Stein.

De ouders willen gerechtigheid voor hun dochter en zo snel mogelijk een begrafenis voor haar organiseren. "We hopen dat de familie een antwoord krijgt op een hele reeks vragen", aldus nog Stein.

Protestactie

De dood van het meisje veroorzaakt veel verontwaardiging. De organisatie 'Coordination Semira Adamu' houdt morgenavond van 17.30 uur tot 19.30 een protestactie aan het Brusselse justitiepaleis tegen de dood van de peuter. Ze nodigt mensen uit om een kinderkledingstuk mee te brengen en aan een waslijn te hangen, als teken van rouw en protest.

"De dood van Mawda is mogelijk gemaakt door het immigratiebeleid van Europa, dat toegepast wordt door de regering-Michel. En het zijn hetzelfde beleid en de misselijkmakende ideologie die eraan ten grondslag ligt, die de dood van Semira Adamu mogelijk maakten", zegt de organisatie op haar Facebookpagina. De bijeenkomst wordt gevolgd door een wake van 22 tot 23 uur.