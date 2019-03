“Agent bedreigt zijn vrouw met mes of machete in Oudergem”

21 maart 2019

Een man is vanavond opgepakt in de Driebruggenstraat in de Brusselse gemeente Oudergem voor het bedreigen van zijn vrouw met een mes of een machete. Dat meldt een politiewoordvoerder.